CDF - Конгоански франк
Конгоански франк е валутата на Конго/Киншаса. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Конгоански франк е курсът CDF към USD. Валутният код за Франкове е CDF, а символът на валутата е FC. По-долу ще намерите курсове за Конгоански франк и валутен конвертор.
Статистика за Конгоански франк
|Име
|Конгоански франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на CDF
|CDF към USD
|Най-популярна графика за CDF
|Графика CDF към USD
Профил на Конгоански франк
|Потребители
Конго/Киншаса
Конго/Киншаса
Защо се интересувате от CDF?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за CDFВзема курсове за CDF на телефона сиВзема API за валутни данни за CDF за моя бизнес