CDF - Конгоански франк

Конгоански франк е валутата на Конго/Киншаса. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Конгоански франк е курсът CDF към USD. Валутният код за Франкове е CDF, а символът на валутата е FC. По-долу ще намерите курсове за Конгоански франк и валутен конвертор.

CDFКонгоански франк

Статистика за Конгоански франк

ИмеКонгоански франк
СимволФранк
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на CDFCDF към USD
Най-популярна графика за CDFГрафика CDF към USD

Профил на Конгоански франк

Потребители
Конго/Киншаса

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.421
GBP / USD1.35014
USD / CHF0.788965
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.225
AUD / USD0.671480

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%