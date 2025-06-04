CDF - Конгоански франк

Конгоански франк е валутата на Конго/Киншаса. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Конгоански франк е курсът CDF към USD. Валутният код за Франкове е CDF , а символът на валутата е FC. По-долу ще намерите курсове за Конгоански франк и валутен конвертор.