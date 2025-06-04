  1. Начало
RWF - Руандийски франк

Руандийски франк е валутата на Руанда. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Руандийски франк е курсът RWF към USD. Валутният код за Франкове е RWF, а символът на валутата е R₣. По-долу ще намерите курсове за Руандийски франк и валутен конвертор.

Статистика за Руандийски франк

ИмеРуандийски франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на RWFRWF към USD
Най-популярна графика за RWFГрафика RWF към USD

Профил на Руандийски франк

БанкнотиЧесто използвани: Франк100, Франк500, Франк1000, Франк5000
Потребители
Руанда

