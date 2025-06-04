RWF - Руандийски франк
Руандийски франк е валутата на Руанда. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Руандийски франк е курсът RWF към USD. Валутният код за Франкове е RWF, а символът на валутата е R₣. По-долу ще намерите курсове за Руандийски франк и валутен конвертор.
Статистика за Руандийски франк
|Име
|Руандийски франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на RWF
|RWF към USD
|Най-популярна графика за RWF
|Графика RWF към USD
Профил на Руандийски франк
|Банкноти
|Често използвани: Франк100, Франк500, Франк1000, Франк5000
|Потребители
Руанда
Руанда
