RWF - Руандийски франк

Руандийски франк е валутата на Руанда. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Руандийски франк е курсът RWF към USD. Валутният код за Франкове е RWF , а символът на валутата е R₣. По-долу ще намерите курсове за Руандийски франк и валутен конвертор.