HTG - Хаитянски гурд

Хаитянски гурд е валутата на Хаити. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хаитянски гурд е курсът HTG към USD. Валутният код за Гурдес е HTG, а символът на валутата е G. По-долу ще намерите курсове за Хаитянски гурд и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Хаитянски гурд

ИмеХаитянски гурд
СимволG
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на HTGHTG към USD
Най-популярна графика за HTGГрафика HTG към USD

Профил на Хаитянски гурд

МонетиЧесто използвани: Сентим5, Сентим10, Сентим20, Сентим50, G1, G5
БанкнотиЧесто използвани: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Централна банкаБанка на Република Хаити
Потребители
Хаити

