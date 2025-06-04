HTG - Хаитянски гурд
Хаитянски гурд е валутата на Хаити. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хаитянски гурд е курсът HTG към USD. Валутният код за Гурдес е HTG, а символът на валутата е G. По-долу ще намерите курсове за Хаитянски гурд и валутен конвертор.
Статистика за Хаитянски гурд
|Име
|Хаитянски гурд
|Символ
|G
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на HTG
|HTG към USD
|Най-популярна графика за HTG
|Графика HTG към USD
Профил на Хаитянски гурд
|Монети
|Често използвани: Сентим5, Сентим10, Сентим20, Сентим50, G1, G5
|Банкноти
|Често използвани: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Централна банка
|Банка на Република Хаити
|Потребители
Хаити
Хаити
