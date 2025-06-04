HTG - Хаитянски гурд

Хаитянски гурд е валутата на Хаити. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Хаитянски гурд е курсът HTG към USD. Валутният код за Гурдес е HTG , а символът на валутата е G. По-долу ще намерите курсове за Хаитянски гурд и валутен конвертор.