PHP - Филипинско песо

Филипинско песо е валутата на Филипини. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Филипинско песо е курсът PHP към USD. Валутният код за Песос е PHP , а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Филипинско песо и валутен конвертор.