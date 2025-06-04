  1. Начало
PHP - Филипинско песо

Филипинско песо е валутата на Филипини. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Филипинско песо е курсът PHP към USD. Валутният код за Песос е PHP, а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Филипинско песо и валутен конвертор.

Статистика за Филипинско песо

ИмеФилипинско песо
Символ
По-малка единица1/100 = Сентимо
Символ на по-малка единицаСентимо
Най-популярно конвертиране на PHPPHP към USD
Най-популярна графика за PHPГрафика PHP към USD

Профил на Филипинско песо

МонетиЧесто използвани: Сентимо25, ₱1, ₱5, ₱10
Рядко използвани: Сентимо1, Сентимо2, Сентимо5, Сентимо10
БанкнотиЧесто използвани: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Рядко използвани: ₱5, ₱10
Централна банкаЦентрална банка на Филипините
Потребители
Филипини

