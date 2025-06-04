PHP - Филипинско песо
Филипинско песо е валутата на Филипини. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Филипинско песо е курсът PHP към USD. Валутният код за Песос е PHP, а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Филипинско песо и валутен конвертор.
Статистика за Филипинско песо
|Име
|Филипинско песо
|Символ
|₱
|По-малка единица
|1/100 = Сентимо
|Символ на по-малка единица
|Сентимо
|Най-популярно конвертиране на PHP
|PHP към USD
|Най-популярна графика за PHP
|Графика PHP към USD
Профил на Филипинско песо
|Монети
|Често използвани: Сентимо25, ₱1, ₱5, ₱10
Рядко използвани: Сентимо1, Сентимо2, Сентимо5, Сентимо10
|Банкноти
|Често използвани: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Рядко използвани: ₱5, ₱10
|Централна банка
|Централна банка на Филипините
|Потребители
Филипини
