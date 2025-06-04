PEN - Перуански сол
Перуански сол е валутата на Перу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Перуански сол е курсът PEN към USD. Валутният код за Нови солове е PEN, а символът на валутата е S/.. По-долу ще намерите курсове за Перуански сол и валутен конвертор.
Статистика за Перуански сол
|Име
|Перуански сол
|Символ
|S/.
|По-малка единица
|1/100 = Сентимо
|Символ на по-малка единица
|Сентимо
|Най-популярно конвертиране на PEN
|PEN към USD
|Най-популярна графика за PEN
|Графика PEN към USD
Профил на Перуански сол
|Монети
|Често използвани: Сентимо1, Сентимо5, Сентимо10, Сентимо20, Сентимо50, S/.1, S/.2, S/.5
|Банкноти
|Често използвани: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Централна банка
|Централна резервна банка на Перу
|Потребители
Перу
Перу
Защо се интересувате от PEN?
