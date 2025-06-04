  1. Начало
PEN - Перуански сол

Перуански сол е валутата на Перу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Перуански сол е курсът PEN към USD. Валутният код за Нови солове е PEN, а символът на валутата е S/.. По-долу ще намерите курсове за Перуански сол и валутен конвертор.

Статистика за Перуански сол

ИмеПеруански сол
СимволS/.
По-малка единица1/100 = Сентимо
Символ на по-малка единицаСентимо
Най-популярно конвертиране на PENPEN към USD
Най-популярна графика за PENГрафика PEN към USD

Профил на Перуански сол

МонетиЧесто използвани: Сентимо1, Сентимо5, Сентимо10, Сентимо20, Сентимо50, S/.1, S/.2, S/.5
БанкнотиЧесто използвани: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Централна банкаЦентрална резервна банка на Перу
Потребители
Перу

