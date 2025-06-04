PEN - Перуански сол

Перуански сол е валутата на Перу. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Перуански сол е курсът PEN към USD. Валутният код за Нови солове е PEN , а символът на валутата е S/.. По-долу ще намерите курсове за Перуански сол и валутен конвертор.