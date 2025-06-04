LBP - Ливанска лира
Ливанска лира е валутата на Ливан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ливанска лира е курсът LBP към USD. Валутният код за Паунди е LBP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Ливанска лира и валутен конвертор.
Статистика за Ливанска лира
|Име
|Ливанска лира
|Символ
|ل.ل
|По-малка единица
|1/100 = Пиастър
|Символ на по-малка единица
|Пиастър
|Най-популярно конвертиране на LBP
|LBP към USD
|Най-популярна графика за LBP
|Графика LBP към USD
Профил на Ливанска лира
|Монети
|Често използвани: ل.ل250, ل.ل500
Рядко използвани: ل.ل50, ل.ل100
|Банкноти
|Често използвани: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Централна банка
|Банка на Ливан
|Потребители
Ливан
Ливан
