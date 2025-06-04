  1. Начало
lbp
LBP - Ливанска лира

Ливанска лира е валутата на Ливан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ливанска лира е курсът LBP към USD. Валутният код за Паунди е LBP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Ливанска лира и валутен конвертор.

lbp
LBPЛиванска лира

Статистика за Ливанска лира

ИмеЛиванска лира
Символل.ل
По-малка единица1/100 = Пиастър
Символ на по-малка единицаПиастър
Най-популярно конвертиране на LBPLBP към USD
Най-популярна графика за LBPГрафика LBP към USD

Профил на Ливанска лира

МонетиЧесто използвани: ل.ل250, ل.ل500
Рядко използвани: ل.ل50, ل.ل100
БанкнотиЧесто използвани: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Централна банкаБанка на Ливан
Потребители
Ливан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17693
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.624
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789906
USD / CAD1.36639
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670863

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%