LBP - Ливанска лира

Ливанска лира е валутата на Ливан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ливанска лира е курсът LBP към USD. Валутният код за Паунди е LBP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Ливанска лира и валутен конвертор.