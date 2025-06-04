RON - Румънска лея

Румънска лея е валутата на Румъния. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Румънска лея е курсът RON към USD. Валутният код за Лей е RON , а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Румънска лея и валутен конвертор.