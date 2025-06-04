RON - Румънска лея
Румънска лея е валутата на Румъния. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Румънска лея е курсът RON към USD. Валутният код за Лей е RON, а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Румънска лея и валутен конвертор.
Статистика за Румънска лея
|Име
|Румънска лея
|Символ
|lei
|По-малка единица
|1/100 = Пари
|Символ на по-малка единица
|Пари
|Най-популярно конвертиране на RON
|RON към USD
|Най-популярна графика за RON
|Графика RON към USD
Профил на Румънска лея
|Монети
|Често използвани: Пари10, Пари50
Рядко използвани: Пари1, Пари5
|Банкноти
|Често използвани: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Рядко използвани: lei200, lei500
|Централна банка
|Национална банка на Румъния
|Потребители
Румъния
Румъния
Защо се интересувате от RON?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за RONВзема курсове за RON на телефона сиВзема API за валутни данни за RON за моя бизнес