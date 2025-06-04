  1. Начало
RON - Румънска лея

Румънска лея е валутата на Румъния. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Румънска лея е курсът RON към USD. Валутният код за Лей е RON, а символът на валутата е lei. По-долу ще намерите курсове за Румънска лея и валутен конвертор.

Статистика за Румънска лея

ИмеРумънска лея
Символlei
По-малка единица1/100 = Пари
Символ на по-малка единицаПари
Най-популярно конвертиране на RONRON към USD
Най-популярна графика за RONГрафика RON към USD

Профил на Румънска лея

МонетиЧесто използвани: Пари10, Пари50
Рядко използвани: Пари1, Пари5
БанкнотиЧесто използвани: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Рядко използвани: lei200, lei500
Централна банкаНационална банка на Румъния
Потребители
Румъния

