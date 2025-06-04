  1. Начало
SDG - Суданска лира

Суданска лира е валутата на Судан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Суданска лира е курсът SDG към USD. Валутният код за Паунди е SDG, а символът на валутата е ج.س.. По-долу ще намерите курсове за Суданска лира и валутен конвертор.

sdg
SDGСуданска лира

Статистика за Суданска лира

ИмеСуданска лира
СимволПаунд
По-малка единица1/100 = Пиастри
Символ на по-малка единицаПиастри
Най-популярно конвертиране на SDGSDG към USD
Най-популярна графика за SDGГрафика SDG към USD

Профил на Суданска лира

МонетиЧесто използвани: Пиастри1, Пиастри5, Пиастри10, Паунд20, Паунд50
БанкнотиЧесто използвани: Паунд1, Паунд2, Паунд5, Паунд10, Паунд20
Централна банкаЦентрална банка на Судан
Потребители
Судан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.514
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789851
USD / CAD1.36719
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670992

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%