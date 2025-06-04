SDG - Суданска лира
Суданска лира е валутата на Судан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Суданска лира е курсът SDG към USD. Валутният код за Паунди е SDG, а символът на валутата е ج.س.. По-долу ще намерите курсове за Суданска лира и валутен конвертор.
Статистика за Суданска лира
|Име
|Суданска лира
|Символ
|Паунд
|По-малка единица
|1/100 = Пиастри
|Символ на по-малка единица
|Пиастри
|Най-популярно конвертиране на SDG
|SDG към USD
|Най-популярна графика за SDG
|Графика SDG към USD
Профил на Суданска лира
|Монети
|Често използвани: Пиастри1, Пиастри5, Пиастри10, Паунд20, Паунд50
|Банкноти
|Често използвани: Паунд1, Паунд2, Паунд5, Паунд10, Паунд20
|Централна банка
|Централна банка на Судан
|Потребители
Судан
Судан
