SDG - Суданска лира

Суданска лира е валутата на Судан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Суданска лира е курсът SDG към USD. Валутният код за Паунди е SDG , а символът на валутата е ج.س.. По-долу ще намерите курсове за Суданска лира и валутен конвертор.