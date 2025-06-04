  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. AWG

awg
AWG - Арубски или нидерландски гулден

Арубски или нидерландски гулден е валутата на Аруба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арубски или нидерландски гулден е курсът AWG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е AWG, а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Арубски или нидерландски гулден и валутен конвертор.

Изберете валута

awg
AWGАрубски или нидерландски гулден

Статистика за Арубски или нидерландски гулден

ИмеАрубски или нидерландски гулден
Символƒ
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на AWGAWG към USD
Най-популярна графика за AWGГрафика AWG към USD

Профил на Арубски или нидерландски гулден

Потребители
Аруба

Защо се интересувате от AWG?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за AWGВзема курсове за AWG на телефона сиВзема API за валутни данни за AWG за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17792
GBP / EUR1.14665
USD / JPY156.392
GBP / USD1.35065
USD / CHF0.788866
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671495

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%