AWG - Арубски или нидерландски гулден

Арубски или нидерландски гулден е валутата на Аруба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арубски или нидерландски гулден е курсът AWG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е AWG , а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Арубски или нидерландски гулден и валутен конвертор.