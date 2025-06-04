AWG - Арубски или нидерландски гулден
Арубски или нидерландски гулден е валутата на Аруба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арубски или нидерландски гулден е курсът AWG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е AWG, а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Арубски или нидерландски гулден и валутен конвертор.
Статистика за Арубски или нидерландски гулден
|Име
|Арубски или нидерландски гулден
|Символ
|ƒ
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на AWG
|AWG към USD
|Най-популярна графика за AWG
|Графика AWG към USD
Профил на Арубски или нидерландски гулден
|Потребители
Аруба
Аруба
Защо се интересувате от AWG?
