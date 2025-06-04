  1. Начало
SOS - Сомалийски шилинг

Сомалийски шилинг е валутата на Сомалия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сомалийски шилинг е курсът SOS към USD. Валутният код за Шилинги е SOS, а символът на валутата е S. По-долу ще намерите курсове за Сомалийски шилинг и валутен конвертор.

Статистика за Сомалийски шилинг

ИмеСомалийски шилинг
СимволS
По-малка единица1/100 = Сенти
Символ на по-малка единицаСенти
Най-популярно конвертиране на SOSSOS към USD
Най-популярна графика за SOSГрафика SOS към USD

Профил на Сомалийски шилинг

МонетиЧесто използвани: Сенти1, Сенти5, Сенти10, Сенти50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
БанкнотиЧесто използвани: S5, S10, S20, S50, S100
Централна банкаЦентрална банка на Сомалия
Потребители
Сомалия

Защо се интересувате от SOS?

Искам да...

