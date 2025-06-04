SOS - Сомалийски шилинг
Сомалийски шилинг е валутата на Сомалия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сомалийски шилинг е курсът SOS към USD. Валутният код за Шилинги е SOS, а символът на валутата е S. По-долу ще намерите курсове за Сомалийски шилинг и валутен конвертор.
Статистика за Сомалийски шилинг
|Име
|Сомалийски шилинг
|Символ
|S
|По-малка единица
|1/100 = Сенти
|Символ на по-малка единица
|Сенти
|Най-популярно конвертиране на SOS
|SOS към USD
|Най-популярна графика за SOS
|Графика SOS към USD
Профил на Сомалийски шилинг
|Монети
|Често използвани: Сенти1, Сенти5, Сенти10, Сенти50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Банкноти
|Често използвани: S5, S10, S20, S50, S100
|Централна банка
|Централна банка на Сомалия
|Потребители
Сомалия
