SOS - Сомалийски шилинг

Сомалийски шилинг е валутата на Сомалия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сомалийски шилинг е курсът SOS към USD. Валутният код за Шилинги е SOS , а символът на валутата е S. По-долу ще намерите курсове за Сомалийски шилинг и валутен конвертор.