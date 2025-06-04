  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. AOA

aoa
AOA - Анголска кванза

Анголска кванза е валутата на Ангола. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Анголска кванза е курсът AOA към USD. Валутният код за Кванзи е AOA, а символът на валутата е Kz. По-долу ще намерите курсове за Анголска кванза и валутен конвертор.

Изберете валута

aoa
AOAАнголска кванза

Статистика за Анголска кванза

ИмеАнголска кванза
СимволKz
По-малка единица1/100 = сентимо
Символ на по-малка единицасентимо
Най-популярно конвертиране на AOAAOA към USD
Най-популярна графика за AOAГрафика AOA към USD

Профил на Анголска кванза

МонетиЧесто използвани: Kz1, Kz2, Kz5, сентимо10, сентимо50
БанкнотиЧесто използвани: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Централна банкаНационална банка на Ангола
Потребители
Ангола

Защо се интересувате от AOA?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за AOAВзема курсове за AOA на телефона сиВзема API за валутни данни за AOA за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17792
GBP / EUR1.14665
USD / JPY156.392
GBP / USD1.35065
USD / CHF0.788866
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671495

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%