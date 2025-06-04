AOA - Анголска кванза
Анголска кванза е валутата на Ангола. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Анголска кванза е курсът AOA към USD. Валутният код за Кванзи е AOA, а символът на валутата е Kz. По-долу ще намерите курсове за Анголска кванза и валутен конвертор.
Статистика за Анголска кванза
|Име
|Анголска кванза
|Символ
|Kz
|По-малка единица
|1/100 = сентимо
|Символ на по-малка единица
|сентимо
|Най-популярно конвертиране на AOA
|AOA към USD
|Най-популярна графика за AOA
|Графика AOA към USD
Профил на Анголска кванза
|Монети
|Често използвани: Kz1, Kz2, Kz5, сентимо10, сентимо50
|Банкноти
|Често използвани: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Централна банка
|Национална банка на Ангола
|Потребители
Ангола
Ангола
