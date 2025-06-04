  1. Начало
ZMW - Замбийска квача

Замбийска квача е валутата на Замбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Замбийска квача е курсът ZMW към USD. Валутният код за Квача е ZMW, а символът на валутата е ZK. По-долу ще намерите курсове за Замбийска квача и валутен конвертор.

Статистика за Замбийска квача

ИмеЗамбийска квача
СимволZK
По-малка единица1/100 = Нгве
Символ на по-малка единицаN
Най-популярно конвертиране на ZMWZMW към USD
Най-популярна графика за ZMWГрафика ZMW към USD

Профил на Замбийска квача

Централна банкаБанка на Замбия
Потребители
Замбия

