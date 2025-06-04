ZMW - Замбийска квача
Замбийска квача е валутата на Замбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Замбийска квача е курсът ZMW към USD. Валутният код за Квача е ZMW, а символът на валутата е ZK. По-долу ще намерите курсове за Замбийска квача и валутен конвертор.
Статистика за Замбийска квача
|Име
|Замбийска квача
|Символ
|ZK
|По-малка единица
|1/100 = Нгве
|Символ на по-малка единица
|N
|Най-популярно конвертиране на ZMW
|ZMW към USD
|Най-популярна графика за ZMW
|Графика ZMW към USD
Профил на Замбийска квача
|Централна банка
|Банка на Замбия
|Потребители
Замбия
Замбия
