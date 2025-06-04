  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. BAM

bam
BAM - Босненска конвертируема марка

Босненска конвертируема марка е валутата на Босна и Херцеговина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Босненска конвертируема марка е курсът BAM към USD. Валутният код за Конвертируеми марки е BAM, а символът на валутата е KM. По-долу ще намерите курсове за Босненска конвертируема марка и валутен конвертор.

Изберете валута

bam
BAMБосненска конвертируема марка

Статистика за Босненска конвертируема марка

ИмеБосненска конвертируема марка
СимволKM
По-малка единица1/100 = фенинг
Символ на по-малка единицафенинг
Най-популярно конвертиране на BAMBAM към USD
Най-популярна графика за BAMГрафика BAM към USD

Профил на Босненска конвертируема марка

Прякориконвертибилна марка (Serbian)
МонетиЧесто използвани: фенинг5, фенинг10, фенинг20, фенинг50, KM1, KM2, KM5
БанкнотиЧесто използвани: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Централна банкаЦентрална банка на Босна и Херцеговина
Потребители
Босна и Херцеговина

Защо се интересувате от BAM?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BAMВзема курсове за BAM на телефона сиВзема API за валутни данни за BAM за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17792
GBP / EUR1.14665
USD / JPY156.392
GBP / USD1.35065
USD / CHF0.788866
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671495

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%