BAM - Босненска конвертируема марка
Босненска конвертируема марка е валутата на Босна и Херцеговина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Босненска конвертируема марка е курсът BAM към USD. Валутният код за Конвертируеми марки е BAM, а символът на валутата е KM. По-долу ще намерите курсове за Босненска конвертируема марка и валутен конвертор.
Статистика за Босненска конвертируема марка
|Име
|Босненска конвертируема марка
|Символ
|KM
|По-малка единица
|1/100 = фенинг
|Символ на по-малка единица
|фенинг
|Най-популярно конвертиране на BAM
|BAM към USD
|Най-популярна графика за BAM
|Графика BAM към USD
Профил на Босненска конвертируема марка
|Прякори
|конвертибилна марка (Serbian)
|Монети
|Често използвани: фенинг5, фенинг10, фенинг20, фенинг50, KM1, KM2, KM5
|Банкноти
|Често използвани: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Централна банка
|Централна банка на Босна и Херцеговина
|Потребители
Босна и Херцеговина
