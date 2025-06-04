BAM - Босненска конвертируема марка

Босненска конвертируема марка е валутата на Босна и Херцеговина. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Босненска конвертируема марка е курсът BAM към USD. Валутният код за Конвертируеми марки е BAM , а символът на валутата е KM. По-долу ще намерите курсове за Босненска конвертируема марка и валутен конвертор.