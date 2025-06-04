EGP - Египетска лира
Египетска лира е валутата на Египет. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Египетска лира е курсът EGP към USD. Валутният код за Паунди е EGP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Египетска лира и валутен конвертор.
Преди 19-ти век в Египет се използваха местно сечени монети поради отсъствието на официална валута в страната. През 1834 г. парламентарен законопроект издаде нова валута, основана на биметалната система, състояща се от злато и сребро. Този законопроект беше изпълнен през 1836 г. и египетската лира замени египетския пиастър, който беше използван от времето, когато Египет беше част от Османската империя. През 1885 г. биметалният стандарт беше заменен с единичен златен стандарт поради колебания в стойността на среброто.
През 1898 г. беше създадена Националната банка на Египет, която започна да издава първите банкноти година по-късно. Тези банкноти бяха обменяеми за злато до 1914 г., когато египетската лира прие фиксиран курс на обмен с британската лира. През 1961 г. беше създадена Централната банка на Египет и й беше възложена отговорността да управлява и контролира националната валута. Година по-късно Египет напусна стерлинговата зона и свърза стойността си с долара на САЩ до 1989 г. Днес курсът на обмен на египетската лира варира, докато се управлява внимателно от централната банка.
Статистика за Египетска лира
|Име
|Египетска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Пиастър
|Символ на по-малка единица
|Pt
|Най-популярно конвертиране на EGP
|EGP към USD
|Най-популярна графика за EGP
|Графика EGP към USD
Профил на Египетска лира
|Монети
|Често използвани: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
|Банкноти
|Често използвани: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
|Централна банка
|Централна банка на Египет
|Потребители
Египет, Газа
