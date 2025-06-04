EGP - Египетска лира

Преди 19-ти век в Египет се използваха местно сечени монети поради отсъствието на официална валута в страната. През 1834 г. парламентарен законопроект издаде нова валута, основана на биметалната система, състояща се от злато и сребро. Този законопроект беше изпълнен през 1836 г. и египетската лира замени египетския пиастър, който беше използван от времето, когато Египет беше част от Османската империя. През 1885 г. биметалният стандарт беше заменен с единичен златен стандарт поради колебания в стойността на среброто.

През 1898 г. беше създадена Националната банка на Египет, която започна да издава първите банкноти година по-късно. Тези банкноти бяха обменяеми за злато до 1914 г., когато египетската лира прие фиксиран курс на обмен с британската лира. През 1961 г. беше създадена Централната банка на Египет и й беше възложена отговорността да управлява и контролира националната валута. Година по-късно Египет напусна стерлинговата зона и свърза стойността си с долара на САЩ до 1989 г. Днес курсът на обмен на египетската лира варира, докато се управлява внимателно от централната банка.