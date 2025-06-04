MNT - Монголски тугрик
Монголски тугрик е валутата на Монголия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Монголски тугрик е курсът MNT към USD. Валутният код за Тугрици е MNT, а символът на валутата е ₮. По-долу ще намерите курсове за Монголски тугрик и валутен конвертор.
Статистика за Монголски тугрик
|Име
|Монголски тугрик
|Символ
|₮
|По-малка единица
|1/100 = Мөнгө
|Символ на по-малка единица
|Мөнгө
|Най-популярно конвертиране на MNT
|MNT към USD
|Най-популярна графика за MNT
|Графика MNT към USD
Профил на Монголски тугрик
|Прякори
|Tögrög
|Монети
|Често използвани: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Банкноти
|Често използвани: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Централна банка
|Банка на Монголия
|Потребители
Монголия
Монголия
