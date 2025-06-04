  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. MNT

mnt
MNT - Монголски тугрик

Монголски тугрик е валутата на Монголия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Монголски тугрик е курсът MNT към USD. Валутният код за Тугрици е MNT, а символът на валутата е ₮. По-долу ще намерите курсове за Монголски тугрик и валутен конвертор.

Изберете валута

mnt
MNTМонголски тугрик

Статистика за Монголски тугрик

ИмеМонголски тугрик
Символ
По-малка единица1/100 = Мөнгө
Символ на по-малка единицаМөнгө
Най-популярно конвертиране на MNTMNT към USD
Най-популярна графика за MNTГрафика MNT към USD

Профил на Монголски тугрик

ПрякориTögrög
МонетиЧесто използвани: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
БанкнотиЧесто използвани: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Централна банкаБанка на Монголия
Потребители
Монголия

Защо се интересувате от MNT?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за MNTВзема курсове за MNT на телефона сиВзема API за валутни данни за MNT за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.613
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789898
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.670870

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%