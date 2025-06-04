MNT - Монголски тугрик

Монголски тугрик е валутата на Монголия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Монголски тугрик е курсът MNT към USD. Валутният код за Тугрици е MNT , а символът на валутата е ₮. По-долу ще намерите курсове за Монголски тугрик и валутен конвертор.