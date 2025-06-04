UYU - Уругвайско песо
Уругвайско песо е валутата на Уругвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Уругвайско песо е курсът UYU към USD. Валутният код за Песос е UYU, а символът на валутата е $U. По-долу ще намерите курсове за Уругвайско песо и валутен конвертор.
Статистика за Уругвайско песо
|Име
|Уругвайско песо
|Символ
|$U
|По-малка единица
|1/100 = Центезимо
|Символ на по-малка единица
|Центезимо
|Най-популярно конвертиране на UYU
|UYU към USD
|Най-популярна графика за UYU
|Графика UYU към USD
Профил на Уругвайско песо
|Монети
|Често използвани: $U1, $U2, $U5, $U10
|Банкноти
|Често използвани: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Централна банка
|Централна банка на Уругвай
|Потребители
Уругвай
Уругвай
