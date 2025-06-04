UYU - Уругвайско песо

Уругвайско песо е валутата на Уругвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Уругвайско песо е курсът UYU към USD. Валутният код за Песос е UYU , а символът на валутата е $U. По-долу ще намерите курсове за Уругвайско песо и валутен конвертор.