uyu
UYU - Уругвайско песо

Уругвайско песо е валутата на Уругвай. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Уругвайско песо е курсът UYU към USD. Валутният код за Песос е UYU, а символът на валутата е $U. По-долу ще намерите курсове за Уругвайско песо и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Уругвайско песо

ИмеУругвайско песо
Символ$U
По-малка единица1/100 = Центезимо
Символ на по-малка единицаЦентезимо
Най-популярно конвертиране на UYUUYU към USD
Най-популярна графика за UYUГрафика UYU към USD

Профил на Уругвайско песо

МонетиЧесто използвани: $U1, $U2, $U5, $U10
БанкнотиЧесто използвани: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Централна банкаЦентрална банка на Уругвай
Потребители
Уругвай

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%