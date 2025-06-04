OMR - Омански риал

Омански риал е валутата на Оман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Омански риал е курсът OMR към USD. Валутният код за риали е OMR , а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Омански риал и валутен конвертор.