OMR - Омански риал
Омански риал е валутата на Оман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Омански риал е курсът OMR към USD. Валутният код за риали е OMR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Омански риал и валутен конвертор.
Статистика за Омански риал
|Име
|Омански риал
|Символ
|﷼
|По-малка единица
|1/1000 = Байса
|Символ на по-малка единица
|bz
|Най-популярно конвертиране на OMR
|OMR към USD
|Най-популярна графика за OMR
|Графика OMR към USD
Профил на Омански риал
|Монети
|Често използвани: bz5, bz10, bz25, bz50
|Банкноти
|Често използвани: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Централна банка
|Централна банка на Оман
|Потребители
Оман
Защо се интересувате от OMR?
