OMR - Омански риал

Омански риал е валутата на Оман. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Омански риал е курсът OMR към USD. Валутният код за риали е OMR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Омански риал и валутен конвертор.

Статистика за Омански риал

ИмеОмански риал
Символ
По-малка единица1/1000 = Байса
Символ на по-малка единицаbz
Най-популярно конвертиране на OMROMR към USD
Най-популярна графика за OMRГрафика OMR към USD

Профил на Омански риал

МонетиЧесто използвани: bz5, bz10, bz25, bz50
БанкнотиЧесто използвани: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Централна банкаЦентрална банка на Оман
Потребители
Оман

