ZWD - Зимбабвийски долар
Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Зимбабвийски долар е курсът ZWD към USD. Валутният код за Долари е ZWD, а символът на валутата е Z$. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.
Уведомление: Този зимбабвийски долар (ZWD) е спрян за неопределено време.
През януари 2009 г. Резервната банка на Зимбабве разреши използването на чуждестранна валута в Зимбабве в отговор на икономически спад, който доведе до инфлационни нива от 5 милиарда процента. До април 2009 г. зимбабвийският долар беше спрян за неопределено време. Правителството прие рамка за множество валути, която включва австралийския долар, бодвански пули, британския стерлингов паунд, китайския юан, евро, японска йена, индийска рупия, южноафрикански ранд и долар на Съединените щати. За повече информация, прочетете статията на BBC "Мултивалутната объркване в Зимбабве".
Статистика за Зимбабвийски долар
|Име
|Зимбабвийски долар
|Символ
|Z$
|По-малка единица
|1/100 = Сент
|Символ на по-малка единица
|Сент
|Най-популярно конвертиране на ZWD
|ZWD към USD
|Най-популярна графика за ZWD
|Графика ZWD към USD
Профил на Зимбабвийски долар
|Банкноти
|Често използвани: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Централна банка
|Резервна банка на Зимбабве
|Потребители
Зимбабве
Зимбабве
Защо се интересувате от ZWD?
Искам да...Абонирам се за актуализации по имейл за ZWDВзема курсове за ZWD на телефона сиВзема API за валутни данни за ZWD за моя бизнес