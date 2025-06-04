  1. Начало
ZWD - Зимбабвийски долар

Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Зимбабвийски долар е курсът ZWD към USD. Валутният код за Долари е ZWD, а символът на валутата е Z$. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.

Уведомление: Този зимбабвийски долар (ZWD) е спрян за неопределено време.

ZWDЗимбабвийски долар (остаряло)

През януари 2009 г. Резервната банка на Зимбабве разреши използването на чуждестранна валута в Зимбабве в отговор на икономически спад, който доведе до инфлационни нива от 5 милиарда процента. До април 2009 г. зимбабвийският долар беше спрян за неопределено време. Правителството прие рамка за множество валути, която включва австралийския долар, бодвански пули, британския стерлингов паунд, китайския юан, евро, японска йена, индийска рупия, южноафрикански ранд и долар на Съединените щати. За повече информация, прочетете статията на BBC "Мултивалутната объркване в Зимбабве".

Статистика за Зимбабвийски долар

ИмеЗимбабвийски долар
СимволZ$
По-малка единица1/100 = Сент
Символ на по-малка единицаСент
Най-популярно конвертиране на ZWDZWD към USD
Най-популярна графика за ZWDГрафика ZWD към USD

Профил на Зимбабвийски долар

БанкнотиЧесто използвани: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Централна банкаРезервна банка на Зимбабве
Потребители
Зимбабве

