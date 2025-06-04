ZWD - Зимбабвийски долар

Зимбабвийски долар е валутата на Зимбабве. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Зимбабвийски долар е курсът ZWD към USD. Валутният код за Долари е ZWD , а символът на валутата е Z$. По-долу ще намерите курсове за Зимбабвийски долар и валутен конвертор.

Уведомление: Този зимбабвийски долар (ZWD) е спрян за неопределено време.