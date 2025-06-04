LTC - Лайткойн

Информация за Litecoin

Litecoin е интернет валута с peer-to-peer, която позволява незабавни, почти безплатни плащания на всеки в света. Litecoin е отворена, глобална платежна мрежа, която е напълно децентрализирана без никакви централни власти. Математиката осигурява мрежата и дава възможност на индивидите да контролират собствените си финанси. Litecoin предлага по-бързи времена за потвърждение на транзакции и подобрена ефективност на съхранение в сравнение с водещата математически базирана валута. Със значителна индустриална подкрепа, търговски обем и ликвидност, Litecoin е доказано средство за търговия, допълващо Bitcoin.

Рискове при използване на Litecoin

Криптовалутите са свързани с висок риск, тъй като са волатилни, не са тествани във времето и в момента не подлежат на никаква регулация или законодателство. Имало е инциденти, при които онлайн крипто портфейли са били компрометирани от хакери, водещи до мащабни кражби.

История на Litecoin

През 2011 г. добивът на Bitcoin основно се извършваше от GPU. Това повдигна притеснения у някои потребители, че добивът вече има висока бариера за влизане и че ресурсите на CPU стават остарели и безполезни за добив. Използвайки код от Bitcoin, беше създадена нова алтернативна валута, наречена Tenebrix (TBX). Tenebrix замени рундовете SHA-256 в алгоритъма за добив на Bitcoin с функцията scrypt, която беше специално проектирана през 2009 г. да бъде скъпа за ускоряване с FPGA или ASIC чипове. Това би позволило на Tenebrix да бъде "устойчив на GPU" и да използва наличните ресурси на CPU от добивателите на Bitcoin. Самият Tenebrix беше проект наследник на по-ранна криптовалута, която замени графика за емитиране на Bitcoin с постоянна награда за блок (така създавайки неограничено предлагане на пари). Въпреки това, разработчиците включиха клауза в кода, която им позволяваше да заявят 7.7 милиона TBX за себе си безплатно, което беше критикувано от потребителите. За да се справи с това, Чарли Лий, служител на Google, който по-късно стана инженеринг директор в Coinbase, създаде алтернативна версия на Tenebrix, наречена Fairbrix (FBX). Litecoin наследява алгоритъма за добив scrypt от Fairbrix, но се връща към ограниченото предлагане на пари на Bitcoin, с други промени. Лий пусна Litecoin чрез клиент с отворен код на GitHub на 7 октомври 2011 г. Мрежата на Litecoin стана активна на 13 октомври 2011 г.

