STN - Сао-томеанска добра

Сао-томеанска добра е валутата на Сао Томе и Принсипе. Валутният код за Добри е STN, а символът на валутата е Db. По-долу ще намерите курсове за Сао-томеанска добра и валутен конвертор.

Статистика за Сао-томеанска добра

ИмеСао-томеанска добра
СимволDb
По-малка единица1/100 = сентимо
Символ на по-малка единицасентимо

Профил на Сао-томеанска добра

МонетиЧесто използвани: сентимо10, сентимо20, сентимо50, Db1, Db2
БанкнотиЧесто използвани: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Потребители
Сао Томе и Принсипе

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.518
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789823
USD / CAD1.36716
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.671044

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%