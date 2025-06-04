STN - Сао-томеанска добра
Сао-томеанска добра е валутата на Сао Томе и Принсипе. Валутният код за Добри е STN, а символът на валутата е Db. По-долу ще намерите курсове за Сао-томеанска добра и валутен конвертор.
Статистика за Сао-томеанска добра
|Име
|Сао-томеанска добра
|Символ
|Db
|По-малка единица
|1/100 = сентимо
|Символ на по-малка единица
|сентимо
Профил на Сао-томеанска добра
|Монети
|Често използвани: сентимо10, сентимо20, сентимо50, Db1, Db2
|Банкноти
|Често използвани: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Потребители
Сао Томе и Принсипе
Защо се интересувате от STN?
