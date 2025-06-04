  1. Начало
GTQ - Гватемалски кетцал

Гватемалски кетцал е валутата на Гватемала. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гватемалски кетцал е курсът GTQ към USD. Валутният код за Кетцали е GTQ, а символът на валутата е Q. По-долу ще намерите курсове за Гватемалски кетцал и валутен конвертор.

Статистика за Гватемалски кетцал

ИмеГватемалски кетцал
СимволQ
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на GTQGTQ към USD
Най-популярна графика за GTQГрафика GTQ към USD

Профил на Гватемалски кетцал

МонетиЧесто използвани: Сентаво1, Сентаво5, Сентаво10, Сентаво25, Сентаво50, Q1
БанкнотиЧесто използвани: Сентаво50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Централна банкаБанка на Гватемала
Потребители
Гватемала

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17654
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.790056
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670700

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%