GTQ - Гватемалски кетцал
Гватемалски кетцал е валутата на Гватемала. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гватемалски кетцал е курсът GTQ към USD. Валутният код за Кетцали е GTQ, а символът на валутата е Q. По-долу ще намерите курсове за Гватемалски кетцал и валутен конвертор.
Статистика за Гватемалски кетцал
|Име
|Гватемалски кетцал
|Символ
|Q
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на GTQ
|GTQ към USD
|Най-популярна графика за GTQ
|Графика GTQ към USD
Профил на Гватемалски кетцал
|Монети
|Често използвани: Сентаво1, Сентаво5, Сентаво10, Сентаво25, Сентаво50, Q1
|Банкноти
|Често използвани: Сентаво50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Централна банка
|Банка на Гватемала
|Потребители
Гватемала
Гватемала
Защо се интересувате от GTQ?
