GTQ - Гватемалски кетцал

Гватемалски кетцал е валутата на Гватемала. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гватемалски кетцал е курсът GTQ към USD. Валутният код за Кетцали е GTQ , а символът на валутата е Q. По-долу ще намерите курсове за Гватемалски кетцал и валутен конвертор.