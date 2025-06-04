GNF - Гвинейски франк

GNF - Гвинейски франк
Гвинейски франк е валутата на Гвинея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гвинейски франк е курсът GNF към USD. Валутният код за Франкове е GNF, а символът на валутата е FG. По-долу ще намерите курсове за Гвинейски франк и валутен конвертор.
Статистика за Гвинейски франк
|Име
|Гвинейски франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на GNF
|GNF към USD
|Най-популярна графика за GNF
|Графика GNF към USD
Профил на Гвинейски франк
|Банкноти
|Често използвани: Франк100, Франк500, Франк1000, Франк5000, Франк10000
|Централна банка
|Централна банка на Република Гвинея
|Потребители
Гвинея
Гвинея
Защо се интересувате от GNF?
