GNF - Гвинейски франк

Гвинейски франк е валутата на Гвинея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гвинейски франк е курсът GNF към USD. Валутният код за Франкове е GNF , а символът на валутата е FG. По-долу ще намерите курсове за Гвинейски франк и валутен конвертор.