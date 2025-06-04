  1. Начало
GNF - Гвинейски франк

Гвинейски франк е валутата на Гвинея. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гвинейски франк е курсът GNF към USD. Валутният код за Франкове е GNF, а символът на валутата е FG. По-долу ще намерите курсове за Гвинейски франк и валутен конвертор.

Статистика за Гвинейски франк

ИмеГвинейски франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на GNFGNF към USD
Най-популярна графика за GNFГрафика GNF към USD

Профил на Гвинейски франк

БанкнотиЧесто използвани: Франк100, Франк500, Франк1000, Франк5000, Франк10000
Централна банкаЦентрална банка на Република Гвинея
Потребители
Гвинея

