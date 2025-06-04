DJF - Джибутски франк

Джибутски франк е валутата на Джибути. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джибутски франк е курсът DJF към USD. Валутният код за Франкове е DJF , а символът на валутата е Fdj. По-долу ще намерите курсове за Джибутски франк и валутен конвертор.