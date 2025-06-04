DJF - Джибутски франк
Джибутски франк е валутата на Джибути. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джибутски франк е курсът DJF към USD. Валутният код за Франкове е DJF, а символът на валутата е Fdj. По-долу ще намерите курсове за Джибутски франк и валутен конвертор.
Статистика за Джибутски франк
|Име
|Джибутски франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на DJF
|DJF към USD
|Най-популярна графика за DJF
|Графика DJF към USD
Профил на Джибутски франк
|Потребители
Джибути
Джибути
