DJF - Джибутски франк

Джибутски франк е валутата на Джибути. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Джибутски франк е курсът DJF към USD. Валутният код за Франкове е DJF, а символът на валутата е Fdj. По-долу ще намерите курсове за Джибутски франк и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Джибутски франк

ИмеДжибутски франк
СимволФранк
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на DJFDJF към USD
Най-популярна графика за DJFГрафика DJF към USD

Профил на Джибутски франк

Потребители
Джибути

