  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. AMD

amd
AMD - Арменски драм

Арменски драм е валутата на Армения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арменски драм е курсът AMD към USD. Валутният код за Драми е AMD, а символът на валутата е ֏. По-долу ще намерите курсове за Арменски драм и валутен конвертор.

Изберете валута

amd
AMDАрменски драм

Статистика за Арменски драм

ИмеАрменски драм
Символ֏
По-малка единица1/100 = Лума
Символ на по-малка единицаЛума
Най-популярно конвертиране на AMDAMD към USD
Най-популярна графика за AMDГрафика AMD към USD

Профил на Арменски драм

МонетиЧесто използвани: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
БанкнотиЧесто използвани: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Централна банкаЦентрална банка на Армения
Потребители
Армения

Защо се интересувате от AMD?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за AMDВзема курсове за AMD на телефона сиВзема API за валутни данни за AMD за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17854
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.437
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788445
USD / CAD1.36543
EUR / JPY184.368
AUD / USD0.671792

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%