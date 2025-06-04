AMD - Арменски драм
Арменски драм е валутата на Армения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арменски драм е курсът AMD към USD. Валутният код за Драми е AMD, а символът на валутата е ֏. По-долу ще намерите курсове за Арменски драм и валутен конвертор.
Статистика за Арменски драм
|Име
|Арменски драм
|Символ
|֏
|По-малка единица
|1/100 = Лума
|Символ на по-малка единица
|Лума
|Най-популярно конвертиране на AMD
|AMD към USD
|Най-популярна графика за AMD
|Графика AMD към USD
Профил на Арменски драм
|Монети
|Често използвани: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Банкноти
|Често използвани: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Централна банка
|Централна банка на Армения
|Потребители
Армения
Армения
