AMD - Арменски драм

Арменски драм е валутата на Армения. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Арменски драм е курсът AMD към USD. Валутният код за Драми е AMD , а символът на валутата е ֏. По-долу ще намерите курсове за Арменски драм и валутен конвертор.