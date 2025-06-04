  1. Начало
UAH - Украинска гривна

Украинска гривна е валутата на Украйна. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Украинска гривна е курсът UAH към USD. Валутният код за Гривни е UAH, а символът на валутата е ₴. По-долу ще намерите курсове за Украинска гривна и валутен конвертор.

Статистика за Украинска гривна

ИмеУкраинска гривна
Символ
По-малка единица1/100 = Копейка
Символ на по-малка единицаКопейка
Най-популярно конвертиране на UAHUAH към USD
Най-популярна графика за UAHГрафика UAH към USD

Профил на Украинска гривна

МонетиЧесто използвани: Копейка1, Копейка2, Копейка5, Копейка10, Копейка25, Копейка50, ₴1
БанкнотиЧесто използвани: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Централна банкаНационална банка на Украйна
Потребители
Украйна

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789656
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671060

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%