UAH - Украинска гривна
Украинска гривна е валутата на Украйна. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Украинска гривна е курсът UAH към USD. Валутният код за Гривни е UAH, а символът на валутата е ₴. По-долу ще намерите курсове за Украинска гривна и валутен конвертор.
Статистика за Украинска гривна
|Име
|Украинска гривна
|Символ
|₴
|По-малка единица
|1/100 = Копейка
|Символ на по-малка единица
|Копейка
|Най-популярно конвертиране на UAH
|UAH към USD
|Най-популярна графика за UAH
|Графика UAH към USD
Профил на Украинска гривна
|Монети
|Често използвани: Копейка1, Копейка2, Копейка5, Копейка10, Копейка25, Копейка50, ₴1
|Банкноти
|Често използвани: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Централна банка
|Национална банка на Украйна
|Потребители
Украйна
Украйна
Защо се интересувате от UAH?
