MOP - Макао патака
Макао патака е валутата на Макао. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Макао патака е курсът MOP към USD. Валутният код за Патака е MOP, а символът на валутата е MOP$. По-долу ще намерите курсове за Макао патака и валутен конвертор.
Статистика за Макао патака
|Име
|Макао патака
|Символ
|MOP$
|По-малка единица
|1/10 = Хо
|Символ на по-малка единица
|Хо
|Най-популярно конвертиране на MOP
|MOP към USD
|Най-популярна графика за MOP
|Графика MOP към USD
Профил на Макао патака
|Монети
|Често използвани: Хо10, Хо20, Хо50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Банкноти
|Често използвани: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Потребители
Макао
Макао
Защо се интересувате от MOP?
