MOP - Макао патака

Макао патака е валутата на Макао. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Макао патака е курсът MOP към USD. Валутният код за Патака е MOP, а символът на валутата е MOP$. По-долу ще намерите курсове за Макао патака и валутен конвертор.

Статистика за Макао патака

ИмеМакао патака
СимволMOP$
По-малка единица1/10 = Хо
Символ на по-малка единицаХо
Най-популярно конвертиране на MOPMOP към USD
Най-популярна графика за MOPГрафика MOP към USD

Профил на Макао патака

МонетиЧесто използвани: Хо10, Хо20, Хо50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
БанкнотиЧесто използвани: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Потребители
Макао

