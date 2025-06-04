MOP - Макао патака

Макао патака е валутата на Макао. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Макао патака е курсът MOP към USD. Валутният код за Патака е MOP , а символът на валутата е MOP$. По-долу ще намерите курсове за Макао патака и валутен конвертор.