TMT - Туркменски манат

Туркменски манат е валутата на Туркменистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Туркменски манат е курсът TMT към USD. Валутният код за Манати е TMT , а символът на валутата е T. По-долу ще намерите курсове за Туркменски манат и валутен конвертор.