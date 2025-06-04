TMT - Туркменски манат
Туркменски манат е валутата на Туркменистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Туркменски манат е курсът TMT към USD. Валутният код за Манати е TMT, а символът на валутата е T. По-долу ще намерите курсове за Туркменски манат и валутен конвертор.
Статистика за Туркменски манат
|Име
|Туркменски манат
|Символ
|Манат
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на TMT
|TMT към USD
|Най-популярна графика за TMT
|Графика TMT към USD
Профил на Туркменски манат
|Потребители
Туркменистан
Туркменистан
