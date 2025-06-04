  1. Начало
tmt
TMT - Туркменски манат

Туркменски манат е валутата на Туркменистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Туркменски манат е курсът TMT към USD. Валутният код за Манати е TMT, а символът на валутата е T. По-долу ще намерите курсове за Туркменски манат и валутен конвертор.

tmt
TMTТуркменски манат

Статистика за Туркменски манат

ИмеТуркменски манат
СимволМанат
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на TMTTMT към USD
Най-популярна графика за TMTГрафика TMT към USD

Профил на Туркменски манат

Потребители
Туркменистан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14638
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.671101

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%