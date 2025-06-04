  1. Начало
XPD - Паладиева унция

Паладиева унция е валутата на Паладий. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Паладиева унция е курсът XPD към USD. Валутният код за Унции е XPD. По-долу ще намерите курсове за Паладиева унция и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Паладиева унция

ИмеПаладиева унция
СимволУнция
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на XPDXPD към USD
Най-популярна графика за XPDГрафика XPD към USD

Профил на Паладиева унция

Потребители
Паладий

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17745
GBP / EUR1.14617
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789437
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.351
AUD / USD0.670964

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%