COP - Колумбийско песо

Колумбийско песо е валутата на Колумбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Колумбийско песо е курсът COP към USD. Валутният код за Песос е COP, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Колумбийско песо и валутен конвертор.

Статистика за Колумбийско песо

ИмеКолумбийско песо
Символ$
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на COPCOP към USD
Най-популярна графика за COPГрафика COP към USD

Профил на Колумбийско песо

МонетиЧесто използвани: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
БанкнотиЧесто използвани: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Централна банкаЦентрална банка на Колумбия
Потребители
Колумбия

