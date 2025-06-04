COP - Колумбийско песо
Колумбийско песо е валутата на Колумбия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Колумбийско песо е курсът COP към USD. Валутният код за Песос е COP, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Колумбийско песо и валутен конвертор.
Статистика за Колумбийско песо
|Име
|Колумбийско песо
|Символ
|$
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на COP
|COP към USD
|Най-популярна графика за COP
|Графика COP към USD
Профил на Колумбийско песо
|Монети
|Често използвани: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Банкноти
|Често използвани: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Централна банка
|Централна банка на Колумбия
|Потребители
Колумбия
Колумбия
