KMF - Коморски франк

Коморски франк е валутата на Коморски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Коморски франк е курсът KMF към USD. Валутният код за Франкове е KMF , а символът на валутата е CF. По-долу ще намерите курсове за Коморски франк и валутен конвертор.