KMF - Коморски франк

Коморски франк е валутата на Коморски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Коморски франк е курсът KMF към USD. Валутният код за Франкове е KMF, а символът на валутата е CF. По-долу ще намерите курсове за Коморски франк и валутен конвертор.

Изберете валута

Статистика за Коморски франк

ИмеКоморски франк
СимволФранк
По-малка единица1/100 = Сентим
Символ на по-малка единицаСентим
Най-популярно конвертиране на KMFKMF към USD
Най-популярна графика за KMFГрафика KMF към USD

Профил на Коморски франк

МонетиЧесто използвани: Франк25, Франк50, Франк100
БанкнотиЧесто използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10
Централна банкаЦентрална банка на Коморските острови
Потребители
Коморски острови

