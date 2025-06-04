KMF - Коморски франк
Коморски франк е валутата на Коморски острови. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Коморски франк е курсът KMF към USD. Валутният код за Франкове е KMF, а символът на валутата е CF. По-долу ще намерите курсове за Коморски франк и валутен конвертор.
Статистика за Коморски франк
|Име
|Коморски франк
|Символ
|Франк
|По-малка единица
|1/100 = Сентим
|Символ на по-малка единица
|Сентим
|Най-популярно конвертиране на KMF
|KMF към USD
|Най-популярна графика за KMF
|Графика KMF към USD
Профил на Коморски франк
|Монети
|Често използвани: Франк25, Франк50, Франк100
|Банкноти
|Често използвани: Франк1, Франк2, Франк5, Франк10
|Централна банка
|Централна банка на Коморските острови
|Потребители
Коморски острови
Коморски острови
Защо се интересувате от KMF?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за KMFВзема курсове за KMF на телефона сиВзема API за валутни данни за KMF за моя бизнес