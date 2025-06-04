GIP - Гибралтарска лира
Гибралтарска лира е валутата на Гибралтар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гибралтарска лира е курсът GIP към USD. Валутният код за Паунди е GIP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Гибралтарска лира и валутен конвертор.
Статистика за Гибралтарска лира
|Име
|Гибралтарска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Пени
|Символ на по-малка единица
|p
|Най-популярно конвертиране на GIP
|GIP към USD
|Най-популярна графика за GIP
|Графика GIP към USD
Профил на Гибралтарска лира
|Монети
|Често използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Банкноти
|Често използвани: £5, £10, £20, £50, £100
|Потребители
Гибралтар
Гибралтар
Защо се интересувате от GIP?
