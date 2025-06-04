  1. Начало
GIP - Гибралтарска лира

Гибралтарска лира е валутата на Гибралтар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гибралтарска лира е курсът GIP към USD. Валутният код за Паунди е GIP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Гибралтарска лира и валутен конвертор.

Статистика за Гибралтарска лира

ИмеГибралтарска лира
Символ£
По-малка единица1/100 = Пени
Символ на по-малка единицаp
Най-популярно конвертиране на GIPGIP към USD
Най-популярна графика за GIPГрафика GIP към USD

Профил на Гибралтарска лира

МонетиЧесто използвани: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
БанкнотиЧесто използвани: £5, £10, £20, £50, £100
Потребители
Гибралтар

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17654
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.790056
USD / CAD1.36665
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670700

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%