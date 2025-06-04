GIP - Гибралтарска лира

Гибралтарска лира е валутата на Гибралтар. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Гибралтарска лира е курсът GIP към USD. Валутният код за Паунди е GIP , а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Гибралтарска лира и валутен конвертор.