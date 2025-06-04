CNY - Китайски юан ренминби

Ранна валута в Китай

С история от над 3000 години, китайската валута съществува в Древен и Имперски Китай. През 1914 г. Сребърният долар е установен като официална валута на Република Китай, като медни, фен и никелови монети са добавени през 30-те години на миналия век. През това време среброто се оценяваше, а Китай вече не можеше да запази сребърния стандарт. През 1935 г. е издадена нова валута, известна като Фǎбì.

Въведение на Златния юан и китайския юан Ренминби

Златният юан замени Фǎбì през 1948 г. с курс 1 Златен юан за 3 милиона юан Фǎбì. Същата година юан Ренминби (често наричан RMB) беше въведен като начин за стабилизиране на комунистическите райони на континентален Китай. През 1955 г. се проведе преоценка и нов юан Ренминби беше въведен с курс 1 нов юан за 10,000 стари юана.

Ренминби в чуждестранна валутна търговия

По време на командната икономика, китайският юан Ренминби беше зададен на нереалистични обменни стойности и в резултат на това бяха наложени строги валутни указания. Когато икономиката на Китай се отвори през 1978 г., юан Ренминби се използваше само вътрешно, а чужденците използваха обменни сертификати; това доведе до мощен черен пазар. От 1997 до 2005 г. китайското правителство свърза китайския юан Ренминби с долара на САЩ на приблизително 8.3 CNY за 1 USD. През 2005 г. беше въведен гъвкав механизъм за обменни курсове, като RMB беше преоценен на 8.1 Ренминби за долар на САЩ. Китайското правителство стартира пилотна програма през 2009 г., позволявайки на някои бизнеси в Гуандун и Шанхай да извършват бизнес и търговски транзакции с контрагенти в Хонг Конг, Макао и избрани нации. Програмата оттогава се разшири до всички области на Китай и всички международни контрагенти. Китай също е сключил споразумения с Австралия, Япония, Тайланд, Русия и Виетнам, за да позволи директна търговия с валута, вместо да се конвертира в долара на САЩ. Като управляван флот, стойността на Ренминби се определя от кошница от чуждестранни валути.