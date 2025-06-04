  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. MZN

mzn
MZN - Мозамбикски метикал

Мозамбикски метикал е валутата на Мозамбик. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мозамбикски метикал е курсът MZN към USD. Валутният код за Метикаи е MZN, а символът на валутата е MT. По-долу ще намерите курсове за Мозамбикски метикал и валутен конвертор.

Изберете валута

mzn
MZNМозамбикски метикал

Статистика за Мозамбикски метикал

ИмеМозамбикски метикал
СимволMT
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на MZNMZN към USD
Най-популярна графика за MZNГрафика MZN към USD

Профил на Мозамбикски метикал

МонетиЧесто използвани: Сентаво5, Сентаво10, Сентаво50, MT1, MT2, MT5, MT10
БанкнотиЧесто използвани: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Централна банкаБанко де Мозамбик
Потребители
Мозамбик

Защо се интересувате от MZN?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за MZNВзема курсове за MZN на телефона сиВзема API за валутни данни за MZN за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.604
GBP / USD1.34938
USD / CHF0.789863
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670884

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%