MZN - Мозамбикски метикал
Мозамбикски метикал е валутата на Мозамбик. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мозамбикски метикал е курсът MZN към USD. Валутният код за Метикаи е MZN, а символът на валутата е MT. По-долу ще намерите курсове за Мозамбикски метикал и валутен конвертор.
Статистика за Мозамбикски метикал
|Име
|Мозамбикски метикал
|Символ
|MT
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на MZN
|MZN към USD
|Най-популярна графика за MZN
|Графика MZN към USD
Профил на Мозамбикски метикал
|Монети
|Често използвани: Сентаво5, Сентаво10, Сентаво50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Банкноти
|Често използвани: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Централна банка
|Банко де Мозамбик
|Потребители
Мозамбик
Защо се интересувате от MZN?
