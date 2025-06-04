MZN - Мозамбикски метикал

Мозамбикски метикал е валутата на Мозамбик. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Мозамбикски метикал е курсът MZN към USD. Валутният код за Метикаи е MZN , а символът на валутата е MT. По-долу ще намерите курсове за Мозамбикски метикал и валутен конвертор.