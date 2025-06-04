  1. Начало
LTL - Литовски лит

Литовски лит е валутата на Литва. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Литовски лит е курсът LTL към USD. Валутният код за Лити е LTL, а символът на валутата е Lt. По-долу ще намерите курсове за Литовски лит и валутен конвертор.

Литовският лит беше заменен с еврото на 1 януари 2015 г.

Статистика за Литовски лит

ИмеЛитовски лит
СимволLt
По-малка единица1/100 = Цент
Символ на по-малка единицаct
Най-популярно конвертиране на LTLLTL към USD
Най-популярна графика за LTLГрафика LTL към USD

Профил на Литовски лит

МонетиЧесто използвани: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
БанкнотиЧесто използвани: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Централна банкаБанка на Литва
Потребители
Литва

