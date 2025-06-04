LTL - Литовски лит
Литовски лит е валутата на Литва. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Литовски лит е курсът LTL към USD. Валутният код за Лити е LTL, а символът на валутата е Lt. По-долу ще намерите курсове за Литовски лит и валутен конвертор.
Литовският лит беше заменен с еврото на 1 януари 2015 г.
Статистика за Литовски лит
|Име
|Литовски лит
|Символ
|Lt
|По-малка единица
|1/100 = Цент
|Символ на по-малка единица
|ct
|Най-популярно конвертиране на LTL
|LTL към USD
|Най-популярна графика за LTL
|Графика LTL към USD
Профил на Литовски лит
|Монети
|Често използвани: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Банкноти
|Често използвани: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Централна банка
|Банка на Литва
|Потребители
Литва
Литва
