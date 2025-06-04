LTL - Литовски лит

Литовски лит е валутата на Литва. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Литовски лит е курсът LTL към USD. Валутният код за Лити е LTL , а символът на валутата е Lt. По-долу ще намерите курсове за Литовски лит и валутен конвертор.

Литовският лит беше заменен с еврото на 1 януари 2015 г.