AED - Емиратски дирхам
Емиратски дирхам е валутата на Обединени арабски емирства. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Емиратски дирхам е курсът AED към USD. Валутният код за Дирхами е AED, а символът на валутата е د.إ. По-долу ще намерите курсове за Емиратски дирхам и валутен конвертор.
В началото на 20-ти век Обединените арабски емирства започват да използват британски златни монети Sovereign и талери на Мария Терезия; други валути, като индийската рупия, също циркулират в страната. През 1959 г. те приемат Персийската заливска рупия, издадена от централната банка на Индия, на стойност, равна на индийската рупия.
Девалвацията на индийската рупия през 1966 г. пряко повлия на стойността на заливската рупия, така че ОАЕ реагират, като въвеждат собствена валута. Те приемат саудитския риал като междинна валута и същата година я заменят с катарския и дубайския риал на паритет. Всички емирства - с изключение на Абу Даби, което използва бахрейнския динар - използват катарския и дубайския риал до 1973 г., когато е установен дирхамът на Обединените арабски емирства. През 1978 г. дирхамът приема фиксиран обменен курс спрямо специалните права на тираж на Международния валутен фонд. След това е повторно свързан с американския долар през 1997 г. при курс 1 USD към 3.6725 AED.
Статистика за Емиратски дирхам
|Име
|Емиратски дирхам
|Символ
|د.إ
|По-малка единица
|1/100 = филс
|Символ на по-малка единица
|فلس
|Най-популярно конвертиране на AED
|AED към USD
|Най-популярна графика за AED
|Графика AED към USD
Профил на Емиратски дирхам
|Монети
|Често използвани: فلس50, د.إ1
Рядко използвани: فلس25
|Банкноти
|Често използвани: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Рядко използвани: د.إ1000
|Централна банка
|Централна банка на ОАЕ
|Потребители
Обединени арабски емирства
