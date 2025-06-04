AED - Емиратски дирхам

В началото на 20-ти век Обединените арабски емирства започват да използват британски златни монети Sovereign и талери на Мария Терезия; други валути, като индийската рупия, също циркулират в страната. През 1959 г. те приемат Персийската заливска рупия, издадена от централната банка на Индия, на стойност, равна на индийската рупия.

Девалвацията на индийската рупия през 1966 г. пряко повлия на стойността на заливската рупия, така че ОАЕ реагират, като въвеждат собствена валута. Те приемат саудитския риал като междинна валута и същата година я заменят с катарския и дубайския риал на паритет. Всички емирства - с изключение на Абу Даби, което използва бахрейнския динар - използват катарския и дубайския риал до 1973 г., когато е установен дирхамът на Обединените арабски емирства. През 1978 г. дирхамът приема фиксиран обменен курс спрямо специалните права на тираж на Международния валутен фонд. След това е повторно свързан с американския долар през 1997 г. при курс 1 USD към 3.6725 AED.