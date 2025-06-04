  1. Начало
AED - Емиратски дирхам

Емиратски дирхам е валутата на Обединени арабски емирства. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Емиратски дирхам е курсът AED към USD. Валутният код за Дирхами е AED, а символът на валутата е د.إ. По-долу ще намерите курсове за Емиратски дирхам и валутен конвертор.

В началото на 20-ти век Обединените арабски емирства започват да използват британски златни монети Sovereign и талери на Мария Терезия; други валути, като индийската рупия, също циркулират в страната. През 1959 г. те приемат Персийската заливска рупия, издадена от централната банка на Индия, на стойност, равна на индийската рупия.

Девалвацията на индийската рупия през 1966 г. пряко повлия на стойността на заливската рупия, така че ОАЕ реагират, като въвеждат собствена валута. Те приемат саудитския риал като междинна валута и същата година я заменят с катарския и дубайския риал на паритет. Всички емирства - с изключение на Абу Даби, което използва бахрейнския динар - използват катарския и дубайския риал до 1973 г., когато е установен дирхамът на Обединените арабски емирства. През 1978 г. дирхамът приема фиксиран обменен курс спрямо специалните права на тираж на Международния валутен фонд. След това е повторно свързан с американския долар през 1997 г. при курс 1 USD към 3.6725 AED.

Статистика за Емиратски дирхам

ИмеЕмиратски дирхам
Символد.إ
По-малка единица1/100 = филс
Символ на по-малка единицаفلس
Най-популярно конвертиране на AEDAED към USD
Най-популярна графика за AEDГрафика AED към USD

Профил на Емиратски дирхам

МонетиЧесто използвани: فلس50, د.إ1
Рядко използвани: فلس25
БанкнотиЧесто използвани: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Рядко използвани: د.إ1000
Централна банкаЦентрална банка на ОАЕ
Потребители
Обединени арабски емирства

