UZS - Узбекски сум

Узбекски сум е валутата на Узбекистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Узбекски сум е курсът UZS към USD. Валутният код за Суми е UZS , а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Узбекски сум и валутен конвертор.