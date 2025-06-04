UZS - Узбекски сум
Узбекски сум е валутата на Узбекистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Узбекски сум е курсът UZS към USD. Валутният код за Суми е UZS, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Узбекски сум и валутен конвертор.
Статистика за Узбекски сум
|Име
|Узбекски сум
|Символ
|лв
|По-малка единица
|1/100 = Тийин
|Символ на по-малка единица
|Тийин
|Най-популярно конвертиране на UZS
|UZS към USD
|Най-популярна графика за UZS
|Графика UZS към USD
Профил на Узбекски сум
|Монети
|Често използвани: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Банкноти
|Често използвани: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Централна банка
|Централна банка на Република Узбекистан
|Потребители
Узбекистан
Узбекистан
