UZS - Узбекски сум

Узбекски сум е валутата на Узбекистан. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Узбекски сум е курсът UZS към USD. Валутният код за Суми е UZS, а символът на валутата е лв. По-долу ще намерите курсове за Узбекски сум и валутен конвертор.

Статистика за Узбекски сум

ИмеУзбекски сум
Символлв
По-малка единица1/100 = Тийин
Символ на по-малка единицаТийин
Най-популярно конвертиране на UZSUZS към USD
Най-популярна графика за UZSГрафика UZS към USD

Профил на Узбекски сум

МонетиЧесто използвани: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
БанкнотиЧесто използвани: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Централна банкаЦентрална банка на Република Узбекистан
Потребители
Узбекистан

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789591
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.671079

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%