ANG - Нидерландски гулден
Нидерландски гулден е валутата на Нидерландски Антили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нидерландски гулден е курсът ANG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е ANG, а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Нидерландски гулден и валутен конвертор.
Статистика за Нидерландски гулден
|Име
|Нидерландски гулден
|Символ
|ƒ
|По-малка единица
|Символ на по-малка единица
|Най-популярно конвертиране на ANG
|ANG към USD
|Най-популярна графика за ANG
|Графика ANG към USD
Профил на Нидерландски гулден
|Банкноти
|Често използвани: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Потребители
Нидерландски Антили, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт Юстатий, Синт Мартен
