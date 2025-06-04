  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. ANG

ang
ANG - Нидерландски гулден

Нидерландски гулден е валутата на Нидерландски Антили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нидерландски гулден е курсът ANG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е ANG, а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Нидерландски гулден и валутен конвертор.

Изберете валута

ang
ANGНидерландски гулден

Статистика за Нидерландски гулден

ИмеНидерландски гулден
Символƒ
По-малка единица
Символ на по-малка единица
Най-популярно конвертиране на ANGANG към USD
Най-популярна графика за ANGГрафика ANG към USD

Профил на Нидерландски гулден

БанкнотиЧесто използвани: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Потребители
Нидерландски Антили, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт Юстатий, Синт Мартен

Защо се интересувате от ANG?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за ANGВзема курсове за ANG на телефона сиВзема API за валутни данни за ANG за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17792
GBP / EUR1.14665
USD / JPY156.392
GBP / USD1.35065
USD / CHF0.788866
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671495

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%