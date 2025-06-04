ANG - Нидерландски гулден

Нидерландски гулден е валутата на Нидерландски Антили. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Нидерландски гулден е курсът ANG към USD. Валутният код за Гилдери (наричани още флорини) е ANG , а символът на валутата е ƒ. По-долу ще намерите курсове за Нидерландски гулден и валутен конвертор.