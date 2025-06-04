  1. Начало
KHR - Камбоджански риел

Камбоджански риел е валутата на Камбоджа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Камбоджански риел е курсът KHR към USD. Валутният код за Риели е KHR, а символът на валутата е ៛. По-долу ще намерите курсове за Камбоджански риел и валутен конвертор.

Статистика за Камбоджански риел

ИмеКамбоджански риел
Символ
По-малка единица1/10 = Как
Символ на по-малка единицаКак
Най-популярно конвертиране на KHRKHR към USD
Най-популярна графика за KHRГрафика KHR към USD

Профил на Камбоджански риел

МонетиЧесто използвани: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
БанкнотиЧесто използвани: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Централна банкаНационална банка на Камбоджа
Потребители
Камбоджа

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36641
EUR / JPY184.340
AUD / USD0.670832

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%