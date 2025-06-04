KHR - Камбоджански риел
Камбоджански риел е валутата на Камбоджа. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Камбоджански риел е курсът KHR към USD. Валутният код за Риели е KHR, а символът на валутата е ៛. По-долу ще намерите курсове за Камбоджански риел и валутен конвертор.
Статистика за Камбоджански риел
|Име
|Камбоджански риел
|Символ
|៛
|По-малка единица
|1/10 = Как
|Символ на по-малка единица
|Как
|Най-популярно конвертиране на KHR
|KHR към USD
|Най-популярна графика за KHR
|Графика KHR към USD
Профил на Камбоджански риел
|Монети
|Често използвани: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Банкноти
|Често използвани: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Централна банка
|Национална банка на Камбоджа
|Потребители
Камбоджа
Камбоджа
Защо се интересувате от KHR?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за KHRВзема курсове за KHR на телефона сиВзема API за валутни данни за KHR за моя бизнес