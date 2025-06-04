  1. Pradžia
XE valiutų enciklopedija siūlo valiutų kursus, forex naujienas ir faktus apie kiekvieną pasaulio valiutą, pvz., JAV dolerį ir eurą. Taip pat galite sužinoti apie kiekvienai valiutai prieinamas paslaugas, tokias kaip pinigų pervedimai, valiutos duomenys ir dar daugiau.

A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas
afn
AFN - Afganistano afganis
all
ALL - Albanijos lekas
amd
AMD - Armėnijos dramą
ang
ANG - Nyderlandų guldenas
aoa
AOA - Angolos kvanzas
ars
ARS - Argentinos pesas
aud
AUD - Australijos doleris
awg
AWG - Arubos arba Nyderlandų guldenas
azn
AZN - Azerbaidžano manatas
B
bam
BAM - Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojama marka
bbd
BBD - Barbadoso arba bajano doleris
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladešo taka
bgn
BGN - Bulgarijos levai
bhd
BHD - Bahreino dinaras
bif
BIF - Burundžio frankas
bmd
BMD - Bermudų doleris
bnd
BND - Brunėjaus doleris
bob
BOB - Bolivijos bolivianas
brl
BRL - Brazilijos realas
bsd
BSD - Bahamų doleris
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhutano ngultrumas
bwp
BWP - Botsvanos Pula
byn
BYN - Baltarusio Rublius
byr
BYR - Baltarusio Rublius
bzd
BZD - Belizo Doleris
C
cad
CAD - Kanados Doleris
cdf
CDF - Kongų Frankas
chf
CHF - Šveicarų Frankas
clp
CLP - Čilės Pesas
cny
CNY - Kinijos Juanių Renminbi
cop
COP - Kolumbijos Pesas
crc
CRC - Kosta Rikos Kolonas
cuc
CUC - Kubo konvertuojama pesas
cup
CUP - Kubo pesas
cve
CVE - Kabo Verde eskudas
czk
CZK - Čekijos koruna
D
djf
DJF - Džibučio frankas
dkk
DKK - Danijos krona
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikos pesas
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžyro dinaras
E
eek
EEK - Estijos kroon
egp
EGP - Egipto svaras
ern
ERN - Eritrėjos nakfa
etb
ETB - Etiopijos birras
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euras
F
fjd
FJD - Fidžio doleris
fkp
FKP - Falklando salų svaras
G
gbp
GBP - Britų svaras
gel
GEL - Gruziniškas laris
ggp
GGP - Gernsi svaras
ghs
GHS - Ganos cedis
gip
GIP - Gibraltaro svaras
gmd
GMD - Gambijos dalasis
gnf
GNF - Gvinėjos frankas
gtq
GTQ - Gvatemalos ketsalis
gyd
GYD - Gajanos doleris
H
hkd
HKD - Honkongo doleris
hnl
HNL - Hondūro lempira
hrk
HRK - Kroatijos kuna
htg
HTG - Haitiečių gurdas
huf
HUF - Vengrijos forintas
I
idr
IDR - Indonezijos rupija
ils
ILS - Izraelio šekelis
imp
IMP - Mano sala svaras
inr
INR - Indijos rupija
iqd
IQD - Irako dinaras
irr
IRR - Irano rialas
isk
ISK - Islandijos krona
J
jep
JEP - Džersio svaras
jmd
JMD - Jamaikos doleris
jod
JOD - Jordanijos dinaras
jpy
JPY - Japonijos jena
K
kes
KES - Kenijos šilingas
kgs
KGS - Kirgizijos somas
khr
KHR - Kambodžos rielas
kmf
KMF - Komorų frankas
kpw
KPW - Šiaurės Korėjos vonas
krw
KRW - Pietų Korėjos vonas
kwd
KWD - Kuveito dinaras
kyd
KYD - Kaimanų doleris
kzt
KZT - Kazachstano tengė
L
lak
LAK - Laoso kipas
lbp
LBP - Libano svaras
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Šri Lankos rupija
lrd
LRD - Liberijos doleris
lsl
LSL - Basotho loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Lietuvos litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Latvijos latas
lyd
LYD - Libijos dinaras
M
mad
MAD - Maroko dirhamas
mdl
MDL - Moldovos leu
mga
MGA - Malagazų ariary
mkd
MKD - Makedonijos denaras
mmk
MMK - Birmos kyatas
mnt
MNT - Mongolijos tugrikas
mop
MOP - Makau pataka
mru
MRU - Mauritanijos ugvija
mur
MUR - Mauricijus rupija
mvr
MVR - Maldivų rufija
mwk
MWK - Malavio kvacha
mxn
MXN - Meksikos pesas
myr
MYR - Malajų ringitas
mzn
MZN - Mozambiko metikas
N
nad
NAD - Namibijos doleris
ngn
NGN - Nigerijos Naira
nio
NIO - Nikaragvos Kordoba
nok
NOK - Norvegijos Krona
npr
NPR - Nepalo Rupija
nzd
NZD - Naujosios Zelandijos Doleris
O
omr
OMR - Omano Rialas
P
pab
PAB - Panamos Balboa
pen
PEN - Peru Solis
pgk
PGK - Papua Naujosios Gvinėjos Kina
php
PHP - Filipinų Pesas
pkr
PKR - Pakistano Rupija
pln
PLN - Lenkijos zlotas
pyg
PYG - Paragvajaus guaranis
Q
qar
QAR - Kataro rialas
R
ron
RON - Rumunijos leu
rsd
RSD - Serbijos dinaras
rub
RUB - Rusijos rublis
rwf
RWF - Ruandos frankas
S
sar
SAR - Saudo Arabijos rialas
sbd
SBD - Saliamono salų doleris
scr
SCR - Seyšelių rupija
sdg
SDG - Sudano svaras
sek
SEK - Švedijos krona
sgd
SGD - Singapūro doleris
shp
SHP - Šventosios Helenos svaras
sle
SLE - Siera Leonės leone
sll
SLL - Siera Leonės leone
sos
SOS - Somalio šilingas
spl
SPL - Seborgos luiginas
srd
SRD - Surinamo doleris
stn
STN - Sao Tomeo dobra
svc
SVC - Salvadoro kolonas
syp
SYP - Sirijos svaras
szl
SZL - Svazilando lilangenis
T
thb
THB - Tailandų bahtas
tjs
TJS - Tadžikistano somonis
tmt
TMT - Turkmėnistanas manatas
tnd
TND - Tuniso dinaras
top
TOP - Tongo Paʻanga
try
TRY - Turkijos Lira
ttd
TTD - Trinidados Doleris
tvd
TVD - Tuvalu Doleris
twd
TWD - Taivano Naujas Doleris
tzs
TZS - Tanzanijos Šilingas
U
uah
UAH - Ukrainos Hryvnia
ugx
UGX - Ugandos Šilingas
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - JAV Doleris
uyu
UYU - Urugvajaus Pesas
uzs
UZS - Uzbekistano Somas
V
vef
VEF - Venesuelos bolivaras
ves
VES - Venesuelos bolivaras
vnd
VND - Vietnamo dongas
vuv
VUV - Ni-Vanuatu vatu
W
wst
WST - Samoa tala
X
xaf
XAF - Centrinės Afrikos CFA frankas BEAC
xag
XAG - Sidabro uncija
xau
XAU - Aukso uncija
xcd
XCD - Rytų Karibų doleris
xcg
XCG - Karibų guldenas
xdr
XDR - TVF specialiosios atsargos
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - CFA frankas
xpd
XPD - Paladžio uncija
xpf
XPF - CFP frankas
xpt
XPT - Platinos uncija
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemeno rialas
Z
zar
ZAR - Pietų Afrikos randas
zmk
ZMK - Zambijos kwacha
zmw
ZMW - Zambijos kwacha
zwd
ZWD - Zimbabvės doleris
zwg
ZWG - Zimbabvės doleris
zwl
ZWL - Zimbabvės doleris

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14708
USD / JPY156.501
GBP / USD1.35059
USD / CHF0.789045
USD / CAD1.36553
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.671476

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%