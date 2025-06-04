- Pradžia
XE valiutų enciklopedija siūlo valiutų kursus, forex naujienas ir faktus apie kiekvieną pasaulio valiutą, pvz., JAV dolerį ir eurą. Taip pat galite sužinoti apie kiekvienai valiutai prieinamas paslaugas, tokias kaip pinigų pervedimai, valiutos duomenys ir dar daugiau.
POPULAR
A
B
BAM - Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojama marka
BBD - Barbadoso arba bajano doleris
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladešo taka
BGN - Bulgarijos levai
BHD - Bahreino dinaras
BIF - Burundžio frankas
BMD - Bermudų doleris
BND - Brunėjaus doleris
BOB - Bolivijos bolivianas
BRL - Brazilijos realas
BSD - Bahamų doleris
BTC - Bitcoin
BTN - Bhutano ngultrumas
BWP - Botsvanos Pula
BYN - Baltarusio Rublius
BYR - Baltarusio Rublius
BZD - Belizo Doleris
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
P
S
SAR - Saudo Arabijos rialas
SBD - Saliamono salų doleris
SCR - Seyšelių rupija
SDG - Sudano svaras
SEK - Švedijos krona
SGD - Singapūro doleris
SHP - Šventosios Helenos svaras
SLE - Siera Leonės leone
SLL - Siera Leonės leone
SOS - Somalio šilingas
SPL - Seborgos luiginas
SRD - Surinamo doleris
STN - Sao Tomeo dobra
SVC - Salvadoro kolonas
SYP - Sirijos svaras
SZL - Svazilando lilangenis
T
U
X
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17742
|▼
|GBP / EUR
|1.14708
|▲
|USD / JPY
|156.501
|▲
|GBP / USD
|1.35059
|▲
|USD / CHF
|0.789045
|▲
|USD / CAD
|1.36553
|▼
|EUR / JPY
|184.267
|▲
|AUD / USD
|0.671476
|▲