COP - Colombian Peso

Colombian Peso yra Kolumbija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Colombian Peso valiutos kursas yra COP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra COP, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Colombian Peso kursus ir valiutos konverterį.

Colombian Peso statistika

PavadinimasColombian Peso
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia COP konversijaCOP į USD
Populiariausia COP diagramaCOP į USD diagrama

Colombian Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BanknotaiDažnai naudojama: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Centrinis bankasKolumbijos centrinis bankas
Vartotojai
Kolumbija

