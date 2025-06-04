COP - Colombian Peso
Colombian Peso yra Kolumbija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Colombian Peso valiutos kursas yra COP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra COP, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Colombian Peso kursus ir valiutos konverterį.
Colombian Peso statistika
|Pavadinimas
|Colombian Peso
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia COP konversija
|COP į USD
|Populiariausia COP diagrama
|COP į USD diagrama
Colombian Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centrinis bankas
|Kolumbijos centrinis bankas
|Vartotojai
Kolumbija
Kolumbija
Kodėl domitės COP?
