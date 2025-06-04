- Home
- Valiutos konverterio API ir valiutos kurso API | Xe
Patikimiausia pasaulyje valiutų duomenų API
Turėdami daugiau nei 30 metų patirtį valiutų ir valiutų srityje, mūsų valiutų duomenų API teikia realiuoju laiku tikslius ir patikimus valiutų keitimo duomenis šimtams viso pasaulio valiutų. Mūsų tarifai gaunami tiesiogiai iš finansinių duomenų teikėjų ir centrinių bankų.
Realaus laiko, tikslūs ir patikimi duomenys apie daugiau nei 220 pasaulio valiutų
„Xe“ valiutų duomenų API yra integruota su daugiau nei 100 labai patikimų pasaulinių šaltinių. Tai leidžia mums pateikti tiksliausius ir naujausius duomenis. Mes dinamiškai aptinkame ir filtruojame visas klaidas, suteikdami jums valiutos API ir duomenis, kuriais galite pasitikėti.
Paprastas ir greitas įgyvendinimas
Mūsų valiutų duomenų API yra sukurta kūrėjams. Mes užtikriname paprastą prisijungimą prie jūsų esamos programinės įrangos. Gausite SDK, skirtus „Java“, „NodeJS“, PHP ir „Python“.
Valiutos konvertavimo įrankiai ir kursai
Gaukite daugiau nei vien tik tiesioginius duomenis. XECD siūlo istorinius kursus, mėnesinius vidurkius, valiutų kursų svyravimus ir galimybę pridėti pritaikomą maržą prie kursų.
Daugiau nei 220 valiutų, metalų ir kriptovaliutų
Mūsų valiutų duomenų API siūlo šimtus viso pasaulio valiutų, tauriųjų metalų, pasirinktų kriptovaliutų ir tikslius centrinių bankų kursus.
Tikslūs, patikimi ir naujausi tarifai
Atnaujintus tarifus galite peržiūrėti net kas 60 sekundžių. Naudodama mūsų valiutų maišytuvą, „Xe“ užtikrina, kad mūsų valiutų duomenų API sąsajoje būtų pateikti tiksliausi pasauliniai kursai.
Galinga ir keičiamo dydžio valiutų duomenų API
„Xe“ valiutų duomenų API naudoja tūkstančiai įmonių – nuo MVĮ iki „Fortune 500“ įmonių įvairiose pramonės šakose. Naudodami mūsų FX valiutų konverterio API, gausite garantuotą prieinamumą, keičiamo dydžio operacijas ir atsakymus per milisekundes. Lengvai integruokite jį su dabartine programine įranga, įskaitant „Microsoft Dynamics“, „Oracle“, „Sage“, SAP ir kt.
Išsami API dokumentacija
Mūsų išsami valiutų API dokumentacija yra pilna paprastų instrukcijų ir kodo pavyzdžių, kad būtų lengva įdiegti.
Netechninis greito paleidimo vadovas – išbandykite mūsų API su nemokamu bandomuoju laikotarpiu
Techninės specifikacijos PDF formatu – galinga JSON API, sukurta kūrėjams
„Xe Currency Data Swagger“ – prieiga prie kliento ir serverio SDK
Mūsų API „GitHub“ saugykla – išnaudokite visas mūsų valiutų duomenų API galimybes
Pasirinkite savo paketą
„Xe“ valiutų duomenų API teikia patikimus valiutų kursus jūsų verslo poreikiams. Pasirinkite įkainių atnaujinimų dažnumą ir API įkainių užklausų skaičių per mėnesį.
Jei žemiau pateikti planai netenkina jūsų poreikių, susisiekite su mumis.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Bendradarbiaukite su mumis
Ieškome programinės įrangos tiekėjų, IT specialistų paslaugų ir rekomendacijų partnerių, kurie bendradarbiautų su mumis ir panaudotų mūsų API, kad sukurtų novatoriškus produktus ir paslaugas.
Partnerystė su „Xe Currency Data“ siūlo tvirtą infrastruktūrą, gerai dokumentuotą API, platinimo galimybes, bendro prekės ženklo kūrimą ir rekomendacijų programas.
ISV
Mūsų API yra puikus sprendimas nepriklausomiems programinės įrangos tiekėjams, norintiems integruoti valiutos kurso duomenis į produktus. Naudokite XECD, kad pasiektumėte tiesioginius tarifus, istorinius duomenis ir dar daugiau. Tai pagerina jūsų produktus ir suteikia daugiau vertės jūsų klientams.
IT profesionalų paslaugos
„XECD“ lengva naudoti, tačiau kai kurioms įmonėms gali prireikti pagalbos dėl integracijos, pritaikymo ir kitų techninių aspektų. Bendradarbiaudami su mumis, galite pasiūlyti savo klientams išsamų sprendimą, apimantį mūsų API ir jūsų patirtį.
Rekomendacijos
Prisijunkite prie mūsų rekomendacijų programos ir gaukite papildomų pajamų. Gaukite komisinius už kiekvieną sėkmingą rekomendaciją, kurią mums siunčiate. Taip pat siūlome bendro prekės ženklo kūrimo galimybes, kurios leidžia jums reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas su savo prekės ženklu.
Integruoti Xe valiutos duomenų API
„Xe“ esame pasiryžę teikti kokybišką pagalbą. Mielai pritaikysime valiutų duomenų API paketą pagal jūsų verslo unikalius poreikius. Jei jus domina partnerystė su „Xe“, susisiekite su mumis.
Daugiau informacijos rasite mūsų DUK puslapyje.
„Xe“ visada ieško naujų idėjų, kaip dalytis mūsų visame pasaulyje patikimais valiutų duomenimis. Vis dar reikia pagalbos? Skambinkite mums: +1 416 214-5606 - 1 parinktis
Valiutos duomenų API DUK
„Xe“ valiutų duomenų API yra kūrėjams pritaikytas įrankis, teikiantis tikslius realaus laiko valiutų kursų duomenis daugiau nei 220 valiutoms iš daugiau nei 100 šaltinių visame pasaulyje. Įdiekite XECD, kad gautumėte prieigą prie istorinių kursų, mėnesinių vidurkių ir valiutų svyravimų.
Mūsų valiutų duomenų API yra API, kuria galite pasitikėti, nes ji gauna kursus iš daugiau nei 100 finansinių šaltinių ir centrinių bankų. Mes aptinkame ir filtruojame visas klaidas ir atnaujiname valiutos kurso duomenis net kas 60 sekundžių, kad gautume naujausią informaciją.
Papildomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paketo. Visos XECD API turi:
Realaus laiko ir istoriniai valiutų kursai
Mėnesiniai vidurkiai
Valiutos kintamumo duomenys
Laikotarpio užklausos
Pritaikomos maržos ir kainodaros funkcijos
Kad integracijos procesas būtų kuo paprastesnis, „Xe“ teikia SDK „Java“, „NodeJS“, PHP ir „Python“ kalbomis. Taip pat teikiame išsamią API dokumentaciją, pavyzdžiui, netechninį greito paleidimo vadovą, techninių specifikacijų PDF failą ir „GitHub“ saugyklą.
„Xe“ API yra keičiamo dydžio ir gali būti integruota su tokiomis platformomis kaip „Microsoft Dynamics“, „Oracle“, „Sage Intacct“, SAP ir kt. Priklausomai nuo jūsų paketo, valiutos duomenų API veikia su ERP, CRM ir SaaS programomis.
Taip! „Xe“ siūlo nemokamą bandomąją versiją, kad galėtumėte išbandyti API galimybes ir pamatyti, kaip ji dera jūsų programinės įrangos aplinkoje. Prieš pasirinkdami paketą, išbandykite patys be jokių įsipareigojimų.