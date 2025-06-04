- Home
Supaprastinkite mokėjimus savo platformoje
Išnaudokite „Xe“ galią savo platformoje, kad supaprastintumėte savo verslo mokėjimus, naudodami mūsų lanksčią mokėjimų API, integruotus ERP sprendimus ir pasaulyje žinomus valiutų duomenų įrankius.
Pasitiki verslas visame pasaulyje
Supaprastinti pasauliniai mokėjimai
Užtikrinkite sklandžius, tarptautinius mokėjimus kliento kelionės metu. Naudodami mūsų modernią ir lanksčią API sąsają, galite integruoti „Xe“ pasaulinius mokėjimus tiesiai į bet kurią platformą, kuria naudojasi jūsų finansų komanda, ir vienu mygtuko paspaudimu mokėti tiekėjams ir darbuotojams.
Sklandus mokėjimo procesas
„Xe“ užtikrina vieną sklandų ir saugų mokėjimų srautą jūsų platformoje. Daugiau nereikia eksportuoti failų ar prisijungti prie išorinių portalų. Kadangi jis sukurtas verslui, jame yra išmaniųjų funkcijų, tokių kaip integruotas patvirtinimas ir atitikties patikros, kurios aptinka klaidas, kol jos jums nekainuoja.
Patobulinti duomenys ir ataskaitų teikimas
Automatizuokite ataskaitų teikimą, padidinkite tikslumą ir pašalinkite rankinį darbą iš savo finansinių sistemų naudodami „Xe“ pasaulinius mokėjimus ir tiesioginius valiutų duomenų srautus, integruotus į jūsų platformą.
Why businesses choose Xe
Daugiau jokių gremėzdiškų portalų
Pasenusius, gremėzdiškus portalus pakeiskite švaria, intuityvia sąsaja, kurioje viskas, ko jums reikia, yra vienoje vietoje.
Pasitikėjimas kiekvienu sandoriu
Jūsų lėšos yra apsaugotos reguliuojamomis apsaugos priemonėmis, aukščiausio lygio finansiniais partneriais ir įmonės lygio saugumu, todėl galite užtikrintai pervesti pinigus.
Palaikoma stiprybės ir stabilumo
„Xe“ yra „Euronet“ dalis – tai NASDAQ biržoje kotiruojama investicinio lygio įmonė, sukurta užtikrinant bankinio lygio saugumą, atitiktį reikalavimams ir įmonių valdymą.
Pagalba diegimo metu ir vėliau
„Xe“ suteikia jums prieigą prie specializuotos techninės pagalbos ir mokėjimų ekspertų, kad galėtumėte greitai pradėti diegti sistemą ir lengvai išspręsti bet kokias problemas, kada jos iškiltų.
Sprendimai, sukurti pasaulinėms įmonėms
Apskaitos platformos
„Xe“ sklandžiai integruojasi į pirmaujančias apskaitos ir ERP sistemas, tokias kaip „Microsoft Dynamics 365“ ir „Sage Intacct“, suteikdama vartotojams integruotą prieigą prie pasaulinių mokėjimų naudojantis jau naudojamais įrankiais. O su mūsų lanksčia API, bet kuri mokėtinų sąskaitų platforma gali pasiūlyti tokią pačią supaprastintą patirtį. Jokių failų eksportavimo, jokių portalų, tik greiti, sklandūs ir saugūs mokėjimai.
Ištekliai
Sužinokite, kaip tokios įmonės kaip jūsų naudoja „Xe“, kad supaprastintų tarptautinius mokėjimus.
Pasikalbėkime
Nesvarbu, ar norite integruoti mokėjimus į savo platformą, patobulinti FX duomenis ir ataskaitas, ar tiesiog rasti būdų, kaip supaprastinti mokėjimų procesą, mes esame pasiruošę padėti. Susisiekite su mūsų komanda, kad pradėtumėte pokalbį.