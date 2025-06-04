Money transfer fees explained

Maži arba nuliniai mokesčiai su kiekvienu pavedimu

Siūlome mažus arba nulinius mokesčius, kad galėtumėte pasilikti daugiau to, kas jums priklauso. Mūsų mokesčiai visada yra skaidrūs, todėl iš anksto žinosite tikslias išlaidas – jokių netikėtumų, tik aiškumas ir didesnė vertė kiekviename pavedime.

Jokių netikėtumų dėl išankstinių įkainių ir mokesčių

Valiutos kursas rodomas iš anksto
Kursas, kurį matote patvirtinę pavedimą, yra tas, kurį gaunate.

Aiškiai rodomi galimi mokesčiai
Visi mokesčiai rodomi iš anksto, prieš patvirtinant pavedimą.

Kaip nustatome pervedimo mokesčius

Perkėlimo metodas

Debeto / kredito kortelės siūlo greitą pristatymą, tačiau taikomi didesni mokesčiai. Jei ieškote pigesnio varianto, tiesioginis debetas arba banko pavedimai gali būti tinkamas pasirinkimas, net jei jie užtrunka šiek tiek ilgiau.

Perdavimo greitis

Greitesniems pavedimams, pavyzdžiui, debeto ar kredito kortelėmis, taikomi didesni mokesčiai už greitesnį apdorojimą. Debeto arba banko pavedimai paprastai turi mažesnius mokesčius, tačiau jų įvykdymas užtrunka ilgiau.

Pervedimo suma

Didesni pervedimai dažnai būna su mažesniais arba visai be mokesčių, todėl jie yra ekonomiškesni. Mažesniems pavedimams paprastai taikomas fiksuotas mokestis, todėl planuojant išlaidas svarbu atsižvelgti į pavedimo dydį.

Paskirties šalis

Mokesčiai skiriasi priklausomai nuo paskirties šalies. Kai kuriose šalyse dėl vietos taisyklių, bankų sistemų ar valiutos keitimo veiksnių gali būti taikomi didesni mokesčiai, kurie turi įtakos bendrai pervedimo kainai.

Galimi trečiųjų šalių mokesčiai

Kai kuriais atvejais gavėjų bankai arba tarpininkai gali imti papildomus mokesčius. Svarbu pasitikrinti su gavėju, ar nėra kokių nors mokesčių, kuriuos jo bankas gali taikyti pavedimui. Gavėjas gali gauti mažiau dėl gavėjo banko taikomų mokesčių ir užsienio mokesčių. Deja, Xe nekontroliuoja gavėjų įstaigų mokesčių.

Stebėkite paslėptus mokesčius

Kai kurie tiekėjai teigia, kad „nėra jokių mokesčių“, tačiau dažnai juos įtraukia į savo valiutos kursus, todėl konvertavimas yra blogesnis. Visada palyginkite tiek mokesčius, tiek valiutų kursus, kad užtikrintumėte geriausią pasiūlymą. „Xe“ yra skaidri, iš anksto rodydama tiek tarifą, tiek visus mokesčius, todėl tiksliai žinote, kiek mokate.

Būdai sumažinti perkėlimo išlaidas

Pasirinkite pigesnį būdą

Norėdami sumažinti mokesčius, atidžiai apsvarstykite, kuris mokėjimo būdas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Greičio ir kainos subalansavimas padeda sumažinti išlaidas neatidėliojant pervedimo.

Pasirinkite geriausią paslaugą

Susipažinkite su savo banko mokesčiais ir palyginkite paslaugų teikėjus, kad sutaupytumėte pinigų pervedimams. Supratimas, kada ir kodėl taikomi mokesčiai, padeda priimti protingesnius ir ekonomiškesnius sprendimus.

Pervežimo laikas

Pavedimo atlikimas palankiomis sąlygomis gali gerokai sumažinti išlaidas. Valiutų kursai gali svyruoti, todėl protinga stebėti tendencijas ir siųsti pinigus, kai kursai yra geriausi.

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

