Maži arba nuliniai mokesčiai su kiekvienu pavedimu
Siūlome mažus arba nulinius mokesčius, kad galėtumėte pasilikti daugiau to, kas jums priklauso. Mūsų mokesčiai visada yra skaidrūs, todėl iš anksto žinosite tikslias išlaidas – jokių netikėtumų, tik aiškumas ir didesnė vertė kiekviename pavedime.
Jokių netikėtumų dėl išankstinių įkainių ir mokesčių
Valiutos kursas rodomas iš anksto
Kursas, kurį matote patvirtinę pavedimą, yra tas, kurį gaunate.
Aiškiai rodomi galimi mokesčiai
Visi mokesčiai rodomi iš anksto, prieš patvirtinant pavedimą.
Kaip nustatome pervedimo mokesčius
Perkėlimo metodas
Debeto / kredito kortelės siūlo greitą pristatymą, tačiau taikomi didesni mokesčiai. Jei ieškote pigesnio varianto, tiesioginis debetas arba banko pavedimai gali būti tinkamas pasirinkimas, net jei jie užtrunka šiek tiek ilgiau.
Perdavimo greitis
Greitesniems pavedimams, pavyzdžiui, debeto ar kredito kortelėmis, taikomi didesni mokesčiai už greitesnį apdorojimą. Debeto arba banko pavedimai paprastai turi mažesnius mokesčius, tačiau jų įvykdymas užtrunka ilgiau.
Pervedimo suma
Didesni pervedimai dažnai būna su mažesniais arba visai be mokesčių, todėl jie yra ekonomiškesni. Mažesniems pavedimams paprastai taikomas fiksuotas mokestis, todėl planuojant išlaidas svarbu atsižvelgti į pavedimo dydį.
Paskirties šalis
Mokesčiai skiriasi priklausomai nuo paskirties šalies. Kai kuriose šalyse dėl vietos taisyklių, bankų sistemų ar valiutos keitimo veiksnių gali būti taikomi didesni mokesčiai, kurie turi įtakos bendrai pervedimo kainai.
Galimi trečiųjų šalių mokesčiai
Kai kuriais atvejais gavėjų bankai arba tarpininkai gali imti papildomus mokesčius. Svarbu pasitikrinti su gavėju, ar nėra kokių nors mokesčių, kuriuos jo bankas gali taikyti pavedimui. Gavėjas gali gauti mažiau dėl gavėjo banko taikomų mokesčių ir užsienio mokesčių. Deja, Xe nekontroliuoja gavėjų įstaigų mokesčių.
Stebėkite paslėptus mokesčius
Kai kurie tiekėjai teigia, kad „nėra jokių mokesčių“, tačiau dažnai juos įtraukia į savo valiutos kursus, todėl konvertavimas yra blogesnis. Visada palyginkite tiek mokesčius, tiek valiutų kursus, kad užtikrintumėte geriausią pasiūlymą. „Xe“ yra skaidri, iš anksto rodydama tiek tarifą, tiek visus mokesčius, todėl tiksliai žinote, kiek mokate.
Būdai sumažinti perkėlimo išlaidas
Pasirinkite pigesnį būdą
Norėdami sumažinti mokesčius, atidžiai apsvarstykite, kuris mokėjimo būdas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Greičio ir kainos subalansavimas padeda sumažinti išlaidas neatidėliojant pervedimo.
Pasirinkite geriausią paslaugą
Susipažinkite su savo banko mokesčiais ir palyginkite paslaugų teikėjus, kad sutaupytumėte pinigų pervedimams. Supratimas, kada ir kodėl taikomi mokesčiai, padeda priimti protingesnius ir ekonomiškesnius sprendimus.
Pervežimo laikas
Pavedimo atlikimas palankiomis sąlygomis gali gerokai sumažinti išlaidas. Valiutų kursai gali svyruoti, todėl protinga stebėti tendencijas ir siųsti pinigus, kai kursai yra geriausi.
Siųskite užtikrintai
Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.
Pinigų pervedimo mokesčių DUK
„Xe“ taiko skirtingus mokesčius, priklausomai nuo tokių veiksnių kaip valiuta, paskirties šalis ir jūsų naudojamas mokėjimo būdas. Prieš patvirtindami pavedimą, galite pasitikrinti tikslų jo mokestį.
Pasirinktas mokėjimo būdas gali turėti įtakos tiek pavedimo mokesčiams, tiek operacijos greičiui. Pavyzdžiui, mokėjimas kreditine kortele gali būti apmokestinamas didesniais mokesčiais, palyginti su banko pavedimais ar tiesioginiu debetu. Renkantis mokėjimo būdą, svarbu atsižvelgti tiek į kainą, tiek į laiką, per kurį pinigai pasiekia gavėją.
Prieš atlikdami pinigų pervedimą su „Xe“, galėsite peržiūrėti išsamų visų taikomų mokesčių suskirstymą. Į tai įeina valiutos kursas, visi pervedimo mokesčiai ir bendra suma, kurią gaus jūsų gavėjas. „Xe“ užtikrina visišką skaidrumą, kad tiksliai žinotumėte, ko tikėtis prieš patvirtindami operaciją.
Taip, yra keletas strategijų, kurias galite naudoti, kad sumažintumėte mokesčius už pinigų pervedimus. Pirmiausia, protingai pasirinkite mokėjimo būdą. Pavyzdžiui, banko pavedimo naudojimas vietoj kreditinės kortelės gali sumažinti mokesčius. Renkantis būdą, svarbu subalansuoti greitį ir kainą, nes greitesni variantai paprastai kainuoja brangiau.
Pervedimo laiko parinkimas taip pat gali padėti. Stebėkite valiutų kursus ir siųskite pinigus, kai kursai yra palankūs, kad sumažintumėte bendras išlaidas. „Xe“ siūlo tokius įrankius kaip kainų įspėjimai, kurie praneša, kai pasiekiama norima kaina, kad galėtumėte veikti jums tinkamu laiku ir už tinkamą kainą.
Galiausiai, supraskite savo banko mokesčių struktūras ir palyginkite jas su kitų teikėjų mokesčiais. Žinojimas, kaip ir kada taikomi mokesčiai, leidžia priimti pagrįstus sprendimus ir pasinaudoti pigesnėmis pervedimo galimybėmis.