Xe valiutų diagramos
Naudodami šį patogų įrankį galite peržiūrėti rinkos istoriją ir analizuoti bet kurios valiutų poros kursų tendencijas. Visos diagramos yra interaktyvios, jose naudojamos vidutinės rinkos kainos ir jos prieinamos iki 10 metų laikotarpiui. Norėdami peržiūrėti valiutų diagramą, pasirinkite dvi valiutas, pasirinkite laiko tarpą ir spustelėkite, kad peržiūrėtumėte.
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.16556
|▲
|GBP / EUR
|1.15157
|▼
|USD / JPY
|158.061
|▲
|GBP / USD
|1.34222
|▲
|USD / CHF
|0.799071
|▼
|USD / CAD
|1.38948
|▼
|EUR / JPY
|184.230
|▲
|AUD / USD
|0.669588
|▲
Xe valiutos duomenų API
Užtikrina komercinės klasės įkainius daugiau nei 300 įmonių visame pasaulyje
Populiariausios valiutų keitimo priemonės pasaulyje
„Xe“ tarptautinis pinigų pervedimas
Siųskite pinigus internetu greitai, saugiai ir lengvai. Tiesioginis sekimas ir pranešimai + lanksčios pristatymo ir mokėjimo galimybės.
Xe dažnio įspėjimai
Reikia žinoti, kada valiuta pasiekia konkretų kursą? „Xe Rate Alerts“ praneš jums, kada jūsų pasirinktoms valiutų poroms bus suaktyvintas reikalingas kursas.