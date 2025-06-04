Xe valiutų diagramos

Xe currency charts

Naudodami šį patogų įrankį galite peržiūrėti rinkos istoriją ir analizuoti bet kurios valiutų poros kursų tendencijas. Visos diagramos yra interaktyvios, jose naudojamos vidutinės rinkos kainos ir jos prieinamos iki 10 metų laikotarpiui. Norėdami peržiūrėti valiutų diagramą, pasirinkite dvi valiutas, pasirinkite laiko tarpą ir spustelėkite, kad peržiūrėtumėte.

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.16556
GBP / EUR1.15157
USD / JPY158.061
GBP / USD1.34222
USD / CHF0.799071
USD / CAD1.38948
EUR / JPY184.230
AUD / USD0.669588

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

