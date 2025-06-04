Valiutos konverteris ir pinigų pervedimo programėlė
„Xe“ programėlėje yra viskas, ko reikia pinigų pervedimams ir valiutos konvertavimui visame pasaulyje. Konvertuokite valiutas, tikrinkite tiesioginius kursus ir saugiai perveskite pinigus, užtikrindami visišką mokesčių skaidrumą. Atsisiųskite šiandien!
„Xe“ programos funkcijos
Siųsti pinigus
Lengvai perveskite pinigus į daugiau nei 200 šalių ir daugiau nei 130 valiutų vos keliais bakstelėjimais. Mūsų intuityvi sąsaja užtikrina sklandžią patirtį, todėl lėšas siųsti į reikiamą vietą galite greitai ir paprastai.
Stebėkite savo pervedimą
Gaukite naujausią informaciją apie savo pervedimų būseną realiuoju laiku. Naudodami mūsų sekimo funkciją galite stebėti savo operacijas kiekviename žingsnyje, užtikrindami ramybę ir skaidrumą.
Nustatyti įspėjimus apie tarifus
Niekada nepraleiskite progos sutaupyti. Nustatykite įspėjimus apie valiutos kursą ir gaukite pranešimus, kai bus pasiektas norimas valiutos kursas, taip maksimaliai išnaudodami kiekvieną pavedimą.
Peržiūrėti valiutų kursus
Gaukite prieigą prie tiesioginių valiutų kursų bet kada ir bet kur. Mūsų programėlė pateikia naujausius kursus, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus ir išlikti valiutų rinkos priekyje. Stebėkite iki 10 valiutų vienu metu.
Gaukite pranešimus
Būkite informuoti gaudami tiesioginius pranešimus realiuoju laiku. Gaukite tiesioginius pinigų pervedimų, valiutos kurso įspėjimų ir svarbios sąskaitos veiklos atnaujinimus, užtikrindami, kad visada kontroliuotumėte situaciją, kad ir kur būtumėte.
Saugiai prisijunkite
Nesunkiai apsaugokite savo paskyrą naudodami „Face ID“ arba „Touch ID“. Šie biometrinio prisijungimo metodai siūlo greitą ir saugų būdą prisijungti prie savo paskyros, užtikrinant, kad tik jūs galite atrakinti savo informaciją vienu žvilgsniu ar prisilietimu.
Siųskite pinigus keliaudami
Siųsti pinigus visame pasaulyje paprasta su „Xe“ programėle. Mėgaukitės greitais ir saugiais duomenų perdavimais iš savo išmaniojo telefono bet kada ir bet kur. Nesvarbu, ar tai asmeniniai, ar verslo poreikiai, „Xe“ suteikia tarptautinių pinigų pervedimų galią tiesiai į jūsų kišenę.
Patogūs pinigų pervedimai mobiliuoju telefonu
Atsikratykite tradicinės mobiliosios bankininkystės apribojimų – atlikite greitesnius ir lankstesnius pavedimus iš vieno banko į kitą. Gaukite geresnius tarifus, išvenkite didelių mokesčių ir siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių – visa tai patogiai iš savo mobiliojo įrenginio.
Pinigų pervedimas visame pasaulyje yra paprastas
Sukurti paskyrą
Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.
Momentinė citata
Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.
Siųsti pinigus
Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.
Stebėkite savo pervedimą
Sekite savo pavedimą kiekviename žingsnyje su mūsų „Xe“ programėle. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie perkėlimo eigą.
Pinigų siuntimo būdai
Pasirinkite tinkamą mokėjimo būdą kiekvienam savo poreikiui.
Tiesioginis debetas
Nuima lėšas iš jūsų banko. Paprastai pristatoma per 3 darbo dienas.
Banko pavedimas
Pervedimas iš savo banko į mūsų. Paprastai atvyksta per 24 valandas.
Debeto / kredito kortelė
Greičiausias būdas, tačiau su nedideliais mokesčiais. Pinigai ateina beveik akimirksniu.
Būdai gauti pinigų
Siūlome patogias pinigų gavimo visame pasaulyje galimybes.
Banko indėlis
Siųskite tiesiogiai šimtams didžiųjų bankų visame pasaulyje.
Grynųjų pinigų atsiėmimas
Atsiimkite grynuosius pinigus daugiau nei 500 000 vietų daugiau nei 150 šalių.
Mobilioji piniginė
Siųskite lėšas tiesiai į savo mylimo žmogaus mobilųjį telefoną daugiau nei 35 šalyse.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie programėlę
„Xe“ programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“ , skirtos „iOS“, ir iš „Google Play Store“, skirtų „Android“ įrenginiams. Su „Xe“ programėle gausite visa apimančią platformą, kurioje galėsite lengvai valdyti savo pasaulinius valiutos poreikius ir tarptautinius pinigų pervedimus. Nesvarbu, ar sekate kelias valiutas, nustatote įspėjimus apie kursus, ar siunčiate lėšas į daugiau nei 200 šalių beveik 130 ir daugiau valiutų, programėlė sukurta taip, kad suteiktų jums visišką kontrolę vienu spustelėjimu. Be to, galite pasiekti realiojo laiko valiutų kursus, peržiūrėti istorinius duomenis ir saugiai bei efektyviai valdyti savo operacijas, kad ir kur būtumėte.
„Xe“ programėlės siuntimo limitai yra tokie patys kaip ir svetainės. Tai reiškia, kad programėle galite patogiai pervesti tiek dideles, tiek mažas sumas.
Norėdami siųsti pinigus, turėsite pateikti tokią informaciją kaip gavėjo vardas ir pavardė, banko sąskaitos informacija (įskaitant IBAN arba SWIFT/BIC kodus) ir mokėjimo būdas. Kai kuriais atvejais gali prireikti papildomo identifikavimo.
„Xe“ taiko keletą saugumo priemonių jūsų lėšoms apsaugoti, įskaitant šifravimo technologiją, dviejų veiksnių autentifikavimą (2FA) ir saugaus prisijungimo funkcijas, tokias kaip biometrinis autentifikavimas. Jūsų asmeninė ir mokėjimo informacija yra apsaugota kiekviename žingsnyje.
Taip, klientų aptarnavimo tarnybą galite pasiekti tiesiogiai per „Xe“ programėlę. Galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir susisiekti su palaikymo tarnyba, jei reikia suasmenintos pagalbos.
Laikas, per kurį bus atliktas pavedimas, priklauso nuo kelių veiksnių, tokių kaip valiuta, paskirties šalis ir naudojamas mokėjimo būdas. Paprastai dauguma pervedimų atliekami per 1–3 darbo dienas.
Taip, galite sekti savo pavedimą kiekviename žingsnyje naudodami „Xe“ programėlę. Taip pat galite įjungti pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo pavedimo eigą, jog visada žinotumėte, kur yra jūsų pinigai ir kada jie atvyks.