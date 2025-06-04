Saugumas, kuriuo galite pasikliauti
Žinome, kokios svarbios yra saugios paslaugos, kai kalbama apie jūsų pinigus ir informaciją. Todėl naudojame pažangias technologijas ir griežtas priemones, kad užtikrintume, jog jūsų pervedimai visada būtų apsaugoti ir saugūs.
Mes teikiame pirmenybę jūsų finansiniam ir duomenų saugumui
Jūsų saugumas yra visko, ką darome, pagrindas. Naudodami pažangiausias technologijas ir griežtas saugumo priemones, dedame visas pastangas, kad apsaugotume jūsų pinigus ir asmeninę informaciją. Garantuojame saugią ir nerūpestingą patirtį kiekvieną kartą naudojantis mūsų paslaugomis.
Trečio pagal dydį pasaulyje pervedimų tinklo dalis
„Xe“, kaip „Euronet Worldwide“ (NASDAQ: EEFT) šeimos dalis, yra trečio pagal dydį pasaulyje pinigų pervedimų tinklo dalis. Esame reguliuojami visame pasaulyje ir laikomės griežčiausių saugumo protokolų, užtikrindami kiekvieno sandorio saugumą ir patikimumą. Mes esame čia, kad pasiliktume – esame pasiryžę teikti aukščiausio lygio apsaugą jūsų pinigams kiekvieną kartą.
Kaip mes saugome tai, kas jūsų
Saugi infrastruktūra
Naudojame patikimas sistemas saugiems ir greitiems pervedimams. Pažangiausios technologijos ir visą parą veikiantis stebėjimas užtikrina jūsų operacijų saugumą, todėl galite jaustis užtikrintai kiekvieną kartą siųsdami pinigus.
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė
Prisijungimui naudojame daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA) su biometrine patikra. Paskyros veikla stebima realiuoju laiku, siekiant nedelsiant aptikti ir užblokuoti bet kokią neteisėtą prieigą.
Visiškas duomenų privatumas
Mes vertiname privatumą kaip pagrindinę teisę. Jūsų duomenys niekada nebus parduodami ar netinkamai naudojami. Laikomės pasaulinių reglamentų, tokių kaip BDAR ir CCPA, užtikrindami, kad duomenys būtų saugiai tvarkomi ir visada visapusiškai apsaugoti.
Stebėjimas ir grėsmių aptikimas
Mūsų komanda stebi sistemas visą parą, naudodama dirbtiniu intelektu pagrįstą grėsmių aptikimą. Mes reguliariai atliekame pažeidžiamumų nuskaitymus ir kasmetinius trečiųjų šalių įsiskverbimo testus, kad proaktyviai aptiktume ir pašalintume saugumo rizikas.
Jūsų pinigų ir duomenų apsauga naudojant 2FA
Jūsų „Xe“ paskyra yra apsaugota kaip didelio saugumo saugykla su dviejų veiksnių autentifikavimu (2FA) ir biometrine patikra. Šie apsaugos sluoksniai užtikrina, kad tik jūs galėtumėte pasiekti savo sąskaitą, apsaugodami savo pinigus ir asmeninę informaciją nuo bet kokios neteisėtos prieigos.
Visą parą veikiantis specialus incidentų reagavimo protokolas
Mažai tikėtinu atveju, mūsų komanda nedelsdama reaguoja, kad apsaugotų jūsų paskyrą ir sustabdytų grėsmes. Nerimaujate dėl savo sąskaitos ar operacijų? Mūsų atsidavusi palaikymo komanda dirba visą parą ir yra pasiruošusi padėti, kai tik prireiks pagalbos.
Duomenų saugumas prasideda nuo mokymų ir švietimo
Prieš suteikdami prieigą prie neskelbtinų duomenų, kruopščiai patikriname kiekvieną darbuotoją, atlikdami trečiųjų šalių patikrinimus. Mūsų komanda taip pat reguliariai dalyvauja kibernetinio saugumo mokymuose, užtikrindama, kad jie visada žinotų naujausią geriausią praktiką, kaip užtikrinti jūsų duomenų saugumą.
Kaip pervesti pinigus į užsienį naudojantis Xe
Sukurti paskyrą
Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.
Momentinė citata
Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.
Siųsti pinigus
Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.
Stebėkite savo pervedimą
Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie perkėlimo eigą.
Pagrindinės mūsų vadovaujamos politikos
Taikome tvirtą saugumo politiką ir techninius standartus, kurie atitinka geriausią pramonės praktiką. Jie peržiūrimi kasmet, siekiant užtikrinti, kad visada turėtume naujausią informaciją. Kai kurios pagrindinės politikos sritys apima:
Informacijos saugumo politika
Saugumo incidentų reagavimo politika
Nuotolinės prieigos politika
Duomenų klasifikavimo politika
Pažeidžiamumų valdymo politika
Duomenų šifravimo politika
Loginės prieigos politika
Sukurta jūsų duomenų apsaugai
Mes integruojame saugumo priemones taikydami daugiasluoksnį metodą, kuris padeda sušvelninti kibernetines grėsmes ir užtikrina atsparumą, vengiant pavienių gedimų, todėl jūsų duomenys visada yra apsaugoti.
Duomenų centrai
Mūsų duomenų centrai yra apsaugoti fizinėmis ir loginėmis saugumo priemonėmis, įskaitant ugniasienes, įsilaužimų aptikimo sistemas ir visą parą vykdomą stebėjimą, kurį atlieka žmonės ir dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios priemonės. Naudojame kelias prieinamumo zonas, kad užtikrintume perteklių ir atsparumą gedimams.
Tinklo saugumas
Naudojame pažangias tinklo saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo DDoS atakų, kenkėjiškų programų ir neteisėtos prieigos. Mūsų sistemos naudoja šifravimą, grėsmių aptikimą realiuoju laiku ir automatinius atsakymus, kad užtikrintų duomenų vientisumą ir sumažintų riziką.
Mes laikomės daugelio pasaulinių bankų ir reguliavimo agentūrų reikalavimų
Siųskite užtikrintai
Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.
Saugumo DUK
Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame, gali apimti vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos ir (arba) darbo adresą ir kitus kontaktinius duomenis („Kontaktiniai duomenys“), titulą, gimimo datą, lytį, vaizdus, vaizdo įrašus ar parašą.
Mūsų privatumo pranešime paaiškinama , kaip ir kodėl galime tvarkyti jūsų asmens duomenis
Prieiga prie asmens duomenų ribojama tik tiems, kuriems reikia žinoti, laikantis minimalių privilegijų principo. Tai užtikrino, kad prieiga prie šios sistemos būtų prieinama tik tiems „Xe“ darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbui atlikti. Vienas iš pavyzdžių yra klientų aptarnavimo komanda.
„Xe“ savo svetainei ir mobiliosioms programėlėms taiko hibridinį modelį. Mūsų gamybiniai serveriai talpinami AWS ir ES duomenų centruose.
Naudojame pažangias šifravimo technologijas, užtikrinančias aukščiausią jūsų slaptos informacijos saugumo lygį. Mūsų sistemos naudoja pramonės standartą atitinkantį AES-256 šifravimą duomenų saugojimo metu, o perduodami duomenys šifruojami naudojant TLS 1.2 ir TLS1.3.
Mūsų mokėjimų tvarkytojai yra 1 lygio paslaugų teikėjai. „Xe“ niekada neapdoroja mokėjimo kortelių duomenų.
Jūsų duomenų apsauga yra būtina norint užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą. Štai keli paprasti žingsniai, kuriuos galite atlikti:
Naudokite stiprius slaptažodžius
Sukurkite unikalius ir stiprius slaptažodžius savo paskyroms ir venkite naudoti tą patį slaptažodį kelioms paslaugoms.
Įgalinti daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA):
Kai tik įmanoma, įjunkite daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA), kuris suteikia papildomą saugumo lygį jūsų paskyroms.
Būkite atsargūs su el. laiškais
Venkite spustelėti įtartinas nuorodas ir neatsisiųsti priedų iš nežinomų siuntėjų.
Būkite atidūs asmeninės informacijos atžvilgiu
Būkite atsargūs dalindamiesi slapta informacija internete ir pateikite ją tik patikimiems šaltiniams.
Laikydamiesi šių patarimų, galite gerokai sumažinti duomenų nutekėjimo riziką ir apsaugoti savo privatumą internete.
Nedelsdami susisiekite su mumis, jei manote, kad galėjote tapti sukčiavimo auka.
Išsaugokite įrodymus: išsaugokite visus susijusius dokumentus ar el. laiškus kaip įrodymus savo ataskaitai pagrįsti.
Nedelsdami pranešdami apie sukčiavimą, galite padėti apsaugoti save ir kitus nuo galimos žalos ir padėti patraukti kaltininkus atsakomybėn.
Jūsų pasitikėjimas yra mūsų svarbiausias prioritetas, todėl esame įsipareigoję saugoti jūsų asmeninę ir finansinę informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų saugumo praktiką arba jei turite klausimų, susisiekite su mūsų saugumo komanda el. paštu security@xe.com