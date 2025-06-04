Saugumas, kuriuo galite pasikliauti

Žinome, kokios svarbios yra saugios paslaugos, kai kalbama apie jūsų pinigus ir informaciją. Todėl naudojame pažangias technologijas ir griežtas priemones, kad užtikrintume, jog jūsų pervedimai visada būtų apsaugoti ir saugūs.

Perduokite užtikrintai
Security at Xe

Mes teikiame pirmenybę jūsų finansiniam ir duomenų saugumui

Jūsų saugumas yra visko, ką darome, pagrindas. Naudodami pažangiausias technologijas ir griežtas saugumo priemones, dedame visas pastangas, kad apsaugotume jūsų pinigus ir asmeninę informaciją. Garantuojame saugią ir nerūpestingą patirtį kiekvieną kartą naudojantis mūsų paslaugomis.

Registruokitės dabar
Xe and Euronet

Trečio pagal dydį pasaulyje pervedimų tinklo dalis

„Xe“, kaip „Euronet Worldwide“ (NASDAQ: EEFT) šeimos dalis, yra trečio pagal dydį pasaulyje pinigų pervedimų tinklo dalis. Esame reguliuojami visame pasaulyje ir laikomės griežčiausių saugumo protokolų, užtikrindami kiekvieno sandorio saugumą ir patikimumą. Mes esame čia, kad pasiliktume – esame pasiryžę teikti aukščiausio lygio apsaugą jūsų pinigams kiekvieną kartą.

Sužinokite daugiau Siųsti dabar

Kaip mes saugome tai, kas jūsų

Secure infrastructure

Saugi infrastruktūra

Naudojame patikimas sistemas saugiems ir greitiems pervedimams. Pažangiausios technologijos ir visą parą veikiantis stebėjimas užtikrina jūsų operacijų saugumą, todėl galite jaustis užtikrintai kiekvieną kartą siųsdami pinigus.

Authentication & access control

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė

Prisijungimui naudojame daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA) su biometrine patikra. Paskyros veikla stebima realiuoju laiku, siekiant nedelsiant aptikti ir užblokuoti bet kokią neteisėtą prieigą.

Data privacy

Visiškas duomenų privatumas

Mes vertiname privatumą kaip pagrindinę teisę. Jūsų duomenys niekada nebus parduodami ar netinkamai naudojami. Laikomės pasaulinių reglamentų, tokių kaip BDAR ir CCPA, užtikrindami, kad duomenys būtų saugiai tvarkomi ir visada visapusiškai apsaugoti.

Monitoring & threat detection

Stebėjimas ir grėsmių aptikimas

Mūsų komanda stebi sistemas visą parą, naudodama dirbtiniu intelektu pagrįstą grėsmių aptikimą. Mes reguliariai atliekame pažeidžiamumų nuskaitymus ir kasmetinius trečiųjų šalių įsiskverbimo testus, kad proaktyviai aptiktume ir pašalintume saugumo rizikas.

Safeguarding your money and data with 2FA

Jūsų pinigų ir duomenų apsauga naudojant 2FA

Jūsų „Xe“ paskyra yra apsaugota kaip didelio saugumo saugykla su dviejų veiksnių autentifikavimu (2FA) ir biometrine patikra. Šie apsaugos sluoksniai užtikrina, kad tik jūs galėtumėte pasiekti savo sąskaitą, apsaugodami savo pinigus ir asmeninę informaciją nuo bet kokios neteisėtos prieigos.

Pradėkite perkėlimą
24/7 dedicated incident response protocol

Visą parą veikiantis specialus incidentų reagavimo protokolas

Mažai tikėtinu atveju, mūsų komanda nedelsdama reaguoja, kad apsaugotų jūsų paskyrą ir sustabdytų grėsmes. Nerimaujate dėl savo sąskaitos ar operacijų? Mūsų atsidavusi palaikymo komanda dirba visą parą ir yra pasiruošusi padėti, kai tik prireiks pagalbos.

Susisiekite su mumis Sistemos būsena
Employee screening, training & awareness at Xe

Duomenų saugumas prasideda nuo mokymų ir švietimo

Prieš suteikdami prieigą prie neskelbtinų duomenų, kruopščiai patikriname kiekvieną darbuotoją, atlikdami trečiųjų šalių patikrinimus. Mūsų komanda taip pat reguliariai dalyvauja kibernetinio saugumo mokymuose, užtikrindama, kad jie visada žinotų naujausią geriausią praktiką, kaip užtikrinti jūsų duomenų saugumą.

Kaip pervesti pinigus į užsienį naudojantis Xe

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie perkėlimo eigą.

Committed to security at Xe

Pagrindinės mūsų vadovaujamos politikos

Taikome tvirtą saugumo politiką ir techninius standartus, kurie atitinka geriausią pramonės praktiką. Jie peržiūrimi kasmet, siekiant užtikrinti, kad visada turėtume naujausią informaciją. Kai kurios pagrindinės politikos sritys apima:

  • Informacijos saugumo politika

  • Saugumo incidentų reagavimo politika

  • Nuotolinės prieigos politika

  • Duomenų klasifikavimo politika

  • Pažeidžiamumų valdymo politika

  • Duomenų šifravimo politika

  • Loginės prieigos politika

Sukurta jūsų duomenų apsaugai

Mes integruojame saugumo priemones taikydami daugiasluoksnį metodą, kuris padeda sušvelninti kibernetines grėsmes ir užtikrina atsparumą, vengiant pavienių gedimų, todėl jūsų duomenys visada yra apsaugoti.

Center Icon

Duomenų centrai

Mūsų duomenų centrai yra apsaugoti fizinėmis ir loginėmis saugumo priemonėmis, įskaitant ugniasienes, įsilaužimų aptikimo sistemas ir visą parą vykdomą stebėjimą, kurį atlieka žmonės ir dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios priemonės. Naudojame kelias prieinamumo zonas, kad užtikrintume perteklių ir atsparumą gedimams.

Network security

Tinklo saugumas

Naudojame pažangias tinklo saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo DDoS atakų, kenkėjiškų programų ir neteisėtos prieigos. Mūsų sistemos naudoja šifravimą, grėsmių aptikimą realiuoju laiku ir automatinius atsakymus, kad užtikrintų duomenų vientisumą ir sumažintų riziką.

Mes laikomės daugelio pasaulinių bankų ir reguliavimo agentūrų reikalavimų

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Siųskite užtikrintai

Kaip „Euronet Worldwide“ šeimos dalis, mūsų klientai praėjusiais metais pasitikėjo mumis, kad saugiai apdorotume tarptautinius pinigų pervedimus, kurių vertė siekė daugiau nei 115 mlrd. JAV dolerių. Dėl puikių palūkanų normų ir mažų mokesčių mes leidžiame lengvai siųsti pinigus į užsienį.

Pradėkite

Saugumo DUK