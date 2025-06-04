Pervesti dideles pinigų sumas
Mūsų įsipareigojimas neapsiriboja bankų ribas lenkiančiomis palūkanų normomis. Pasinaudokite mūsų atsidavusia ekspertų pagalba, mažais mokesčiais, lanksčiais pervedimo būdais ir žaibišku pervedimo greičiu.
Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite Xe skirtumą
Mes nuolat siūlome bankams palankesnius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.
Kodėl verta rinktis Xe?
Greiti pervedimai
Su „Xe“ pinigų siuntimas į užsienį yra greitas ir paprastas. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai laiku pasiekia gavėją.
Maži arba nuliniai mokesčiai
Gaukite mažus mokesčius siųsdami pinigus tarptautiniu mastu. Mūsų įkainiai yra skaidrūs, todėl iš anksto tiksliai žinosite, kiek mokate.
Saugūs sandoriai
Jūsų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes naudojame aukščiausio lygio duomenų apsaugos ir įmonės lygio saugumo priemones, kad apsaugotume jus ir jūsų pinigus.
Stebėjimas realiuoju laiku
Stebėkite savo pavedimo eigą nuo pradžios iki pabaigos. Gaukite pranešimus apie kiekvieną jūsų lėšų panaudojimo žingsnį.
Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą
Ar esate pasiruošę atlikti didelį pinigų pervedimą, bet jums reikia pagalbos dėl proceso arba turite kitų klausimų? Esame čia, kad padėtume ir užtikrintume, jog jūsų perkėlimas vyktų sklandžiai.
Kad ir kokia būtų priežastis, mes pasirūpinsime jumis
Nekilnojamojo turto pirkimas užsienyje
Būsto pirkimas užsienyje yra jaudinanti, bet sudėtinga kelionė. Labai svarbu užtikrinti, kad jūsų pervedimai būtų saugūs, ekonomiški ir tvarkomi atsargiai. Leiskite mums padėti jums kuo geriau išnaudoti savo pinigus.
Persikėlimas į užsienį
Jūsų daiktai supakuoti ir esate pasiruošę persikelti į užsienį, bet dabar nežinote, kaip pervesti pinigus. Tai gali būti baugu, bet su mūsų pagalba taip neturi būti.
Investavimas užsienyje
Norite išplėsti savo investicijų portfelį tarptautinėmis investicijomis? Mūsų bankams prieinamos palūkanų normos užtikrina, kad iš savo pinigų gautumėte kuo daugiau naudos, o jūs turėsite daugiau investuoti ir auginti savo turtą.
Būsto valdymas
Nesvarbu, ar pervedate pajamas iš nuomos, ar mokate įmokas pagal tarptautinę hipoteką, mes užtikriname, kad jūsų lėšos kaskart būtų pristatytos saugiai ir greitai.
Palaikanti šeima
Geresnio gyvenimo sau ir savo šeimai kūrimas reikalauja širdies ir atsidavimo. Su „Xe“ galite būti tikri, kad jūsų artimieji greitai ir patikimai gaus reikiamus pinigus.
Paveldėjimo perleidimas
Paveldėjimo perkėlimas į užsienį gali būti sudėtingas ir varginantis. Suprantame kruopštumo ir tikslumo poreikį, todėl esame pasiruošę jus palaikyti kiekviename žingsnyje.
Perveskite dideles pinigų sumas į užsienį su Xe
Sukurti paskyrą
Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.
Momentinė citata
Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.
Siųsti pinigus
Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.
Stebėkite savo pervedimą
Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Xe verslui
Ieškote pasaulinių verslo sprendimų?
Nesvarbu, ar jums reikia atlikti tarptautinius mokėjimus, ar užsienio valiutų kursų rizikos valdymo sprendimų, mes pasirūpinsime jumis. Planuokite tarptautinius pavedimus ir valdykite užsienio valiutos riziką 130 valiutomis daugiau nei 190 šalių.
Didelių pinigų pervedimų DUK
Siųsti dideles pinigų sumas su Xe yra labai paprasta. Tiesiog atlikite toliau nurodytus 6 veiksmus.
1 veiksmas: užsiregistruokite nemokamai
Prisijunkite prie savo „Xe“ paskyros arba užsiregistruokite nemokamai. Užtrunka vos kelias minutes, tereikia el. pašto adreso.
2 veiksmas: gaukite kainos pasiūlymą
Praneškite mums valiutą, kurią norėtumėte pervesti, kiek pinigų norite siųsti ir kur norite pervesti.
3 veiksmas: pridėkite gavėją
Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (reikės tokios informacijos kaip jo vardas, pavardė ir adresas).
4 veiksmas: patvirtinkite savo tapatybę
Kai kuriems pavedimams mums gali prireikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir užtikrintume jūsų pinigų saugumą.
5 veiksmas: patvirtinkite savo pasiūlymą
Patvirtinkite ir finansuokite savo pavedimą banko sąskaita, kreditine arba debeto kortele ir viskas!
6 veiksmas: stebėkite savo pavedimą
Pažiūrėkite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite tiesioginį pokalbį, palaikymą telefonu ir el. paštu.
„Xe“ siūlome kelis pinigų siuntimo būdus.
Tiesioginis debetas ACH (rekomenduojamas dideliems pervedimams):
Tiesioginio debeto arba automatinio kliringo (ACH) mokėjimai nuskaito lėšas tiesiai iš jūsų banko sąskaitos.
Banko pavedimas (rekomenduojamas dideliems pavedimams):
Banko pavedimai perves pinigus iš jūsų banko į mūsų. Paprastai pinigus gauname per 24 valandas.
Debeto arba kredito kortelė:
Mokėjimai kortele paprastai trunka mažiau nei 24 valandas. Tačiau mokėjimai kortele yra su nedideliu papildomu mokesčiu.
Pinigų pervedimo inicijavimas atskleidžia tipines trukmes. Pristatymo laikas gali keistis priklausomai nuo valiutos, paskirties vietos ir mokėjimo būdo. Stebėkite pavedimus naudodami veiklos ekraną „Xe“ programėlėje arba svetainėje ir tiesiogiai bendraukite su mūsų virtualia asistente Lexi, kad gautumėte pagalbos.
Greičiausi mokėjimo būdai:
Pervedimai prasideda, kai tik gauname jūsų mokėjimą.
Mokėjimai kortelėmis yra greičiausias būdas, apdorojami beveik akimirksniu. Skubiems pavedimams rinkitės mokėjimą kortele.
Banko pavedimai, tiesioginiai debetai ir ACH yra šiek tiek lėčiau – iki 2 darbo dienų, kol pinigai pasiekia mus.
Pristatymo terminai:
Gavę jūsų mokėjimą, mes išsiųsime jūsų pinigus. Priklausomai nuo valiutos ir gavėjo, pavedimams pasiekti gavėjus gali prireikti nuo 1 iki 3 darbo dienų. Jei turite klausimų, susisiekite su Lexi, kad galėtumėte stebėti pervedimus.
Norėdami atlikti pinigų pervedimą naudodami „Xe“, jums reikės savo banko informacijos, gavėjo banko informacijos, pervedamos sumos ir valiutos, į kurią norite konvertuoti.
Kai patvirtinsite informaciją ir gausite mokėjimą, bus pradėtas pavedimas.
Dėl jūsų saugumo taikome apribojimus, kiek galite pervesti vienu internetiniu pavedimu.
Internetinių pavedimų limitas pagal regioną:
JK ir Europa (GBEU): 350 000 GBP arba atitinkama siuntimo valiuta
Jungtinės Valstijos (JAV): 535 000 USD arba atitinkama siuntimo valiuta
Kanada (CA): 560 000 CAD arba atitinkama siuntimo valiuta
Australija ir Naujoji Zelandija (AUNZ): arba siunčiama valiuta, atitinkančia nustatytą sumą
Jūsų pasirinktas mokėjimo būdas taip pat gali nulemti, kiek galite siųsti per mus. Daugiau informacijos ir jums galimų mokėjimo būdų sąrašą rasite mūsų DUK .
Kanados ir JAV klientai, atsiskaitantys banko pavedimu arba pavedimu:
Kanados klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 CAD ar daugiau. JAV klientai, norėdami atsiskaityti banko pavedimu arba pavedimu, turi atsiųsti 3000 USD ar daugiau.
„Xe“ taikome pažangiausias saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų lėšas ir asmeninę informaciją. Tai apima:
Šifravimas:
Visi per mūsų platformą perduodami duomenys yra šifruojami naudojant SSL (Secure Socket Layer) technologiją.
Atitiktis reglamentams:
Mus reguliuoja finansų institucijos keliose jurisdikcijose, užtikrindamos griežtų saugumo standartų laikymąsi.
Dviejų veiksnių autentifikavimas:
Siūlome dviejų veiksnių autentifikavimą (2FA), kad jūsų paskyra būtų dar saugesnė.
Sukčiavimo prevencija:
Įdiegtos pažangios stebėjimo sistemos, skirtos aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui.
Saugūs mokėjimo būdai:
Mokėjimo būdai: Mokėjimo metu naudojame tik saugius ir patikimus mokėjimo būdus, kad užtikrintume jūsų lėšų saugumą.
Jei per metus siunčiate daugiau nei 50 000 JAV dolerių (arba atitinkamą sumą vietine valiuta), galite naudotis šia paslauga.
Štai tik keli dalykai, kuriais komanda gali jums padėti:
• Pagalba organizuojant didelius pervedimus
• Išankstinio pavedimo nustatymas, siekiant užfiksuoti dabartinį siuntimo tarifą iki 24 mėnesių
• Rinkos pavedimų kūrimas, kad galėtumėte siųsti pinigus, kai pasiekiamas tikslinis kursas
• Sukurkite reguliarų mokėjimą, kad atliktumėte reguliarius, automatinius pavedimus su fiksuotais tarifais, kaip ir įprastų tiesioginių debetų atveju
Jei norėtumėte pasikalbėti su mūsų komandos nariu, galite mums paskambinti naudodamiesi toliau nurodytais kontaktais: Jungtinė Karalystė (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Europa (ES): +441753441800 (8–18 val. GMT)
Naujoji Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Jungtinės Valstijos (JAV): +17372557830 (7.00–17.00 val. Ramiojo vandenyno laiku)
Kanada (CA): +16474753660 (7–17 val. PT)