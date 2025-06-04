$
Siuntimo mokestis
Pristatymas...

Iš viso

Turite klausimų? Susisiekite

Pervesti dideles pinigų sumas

Mūsų įsipareigojimas neapsiriboja bankų ribas lenkiančiomis palūkanų normomis. Pasinaudokite mūsų atsidavusia ekspertų pagalba, mažais mokesčiais, lanksčiais pervedimo būdais ir žaibišku pervedimo greičiu.

Compare us to your bank today.

Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite Xe skirtumą

Mes nuolat siūlome bankams palankesnius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.

Palyginti įkainius Pradėti siųsti

Kodėl verta rinktis Xe?

Fast transfers

Greiti pervedimai

Su „Xe“ pinigų siuntimas į užsienį yra greitas ir paprastas. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai laiku pasiekia gavėją.

Sužinokite daugiau
Icon | Transparent fees

Maži arba nuliniai mokesčiai

Gaukite mažus mokesčius siųsdami pinigus tarptautiniu mastu. Mūsų įkainiai yra skaidrūs, todėl iš anksto tiksliai žinosite, kiek mokate.

Sužinokite daugiau
Icon | Secure transactions Simple

Saugūs sandoriai

Jūsų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes naudojame aukščiausio lygio duomenų apsaugos ir įmonės lygio saugumo priemones, kad apsaugotume jus ir jūsų pinigus.

Sužinokite daugiau
Icon | Trackable transfers

Stebėjimas realiuoju laiku

Stebėkite savo pavedimo eigą nuo pradžios iki pabaigos.  Gaukite pranešimus apie kiekvieną jūsų lėšų panaudojimo žingsnį.

Sužinokite daugiau
Speak with our transfer experts

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Ar esate pasiruošę atlikti didelį pinigų pervedimą, bet jums reikia pagalbos dėl proceso arba turite kitų klausimų? Esame čia, kad padėtume ir užtikrintume, jog jūsų perkėlimas vyktų sklandžiai.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
Easily send money abroad with Xe.

Siųskite pinigus keliaudami su mūsų programėle

Patirkite skaitmeninių pinigų pervedimų patogumą. Vos keliais paspaudimais galite pervesti pinigus į daugiau nei 190 šalių visame pasaulyje. Prisijunkite prie tūkstančių žmonių, kurie kasdien pasitiki mumis, kai reikia pervesti pinigus.

Kad ir kokia būtų priežastis, mes pasirūpinsime jumis

Transfer funds with Xe to purchase property.

Nekilnojamojo turto pirkimas užsienyje

Būsto pirkimas užsienyje yra jaudinanti, bet sudėtinga kelionė. Labai svarbu užtikrinti, kad jūsų pervedimai būtų saugūs, ekonomiški ir tvarkomi atsargiai. Leiskite mums padėti jums kuo geriau išnaudoti savo pinigus.

Sužinokite daugiau
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Persikėlimas į užsienį

Jūsų daiktai supakuoti ir esate pasiruošę persikelti į užsienį, bet dabar nežinote, kaip pervesti pinigus. Tai gali būti baugu, bet su mūsų pagalba taip neturi būti.

Sužinokite daugiau
Transfer funds with Xe to invest.

Investavimas užsienyje

Norite išplėsti savo investicijų portfelį tarptautinėmis investicijomis? Mūsų bankams prieinamos palūkanų normos užtikrina, kad iš savo pinigų gautumėte kuo daugiau naudos, o jūs turėsite daugiau investuoti ir auginti savo turtą.

Sužinokite daugiau
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Būsto valdymas

Nesvarbu, ar pervedate pajamas iš nuomos, ar mokate įmokas pagal tarptautinę hipoteką, mes užtikriname, kad jūsų lėšos kaskart būtų pristatytos saugiai ir greitai.

Sužinokite daugiau
Transfer funds with Xe to support your family.

Palaikanti šeima

Geresnio gyvenimo sau ir savo šeimai kūrimas reikalauja širdies ir atsidavimo. Su „Xe“ galite būti tikri, kad jūsų artimieji greitai ir patikimai gaus reikiamus pinigus.

Sužinokite daugiau
Transfer inheritance funds with Xe.

Paveldėjimo perleidimas

Paveldėjimo perkėlimas į užsienį gali būti sudėtingas ir varginantis. Suprantame kruopštumo ir tikslumo poreikį, todėl esame pasiruošę jus palaikyti kiekviename žingsnyje.

Sužinokite daugiau

Perveskite dideles pinigų sumas į užsienį su Xe

Create account

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Xe verslui

Ieškote pasaulinių verslo sprendimų?

Nesvarbu, ar jums reikia atlikti tarptautinius mokėjimus, ar užsienio valiutų kursų rizikos valdymo sprendimų, mes pasirūpinsime jumis. Planuokite tarptautinius pavedimus ir valdykite užsienio valiutos riziką 130 valiutomis daugiau nei 190 šalių.

Atraskite verslo sprendimus

Didelių pinigų pervedimų DUK