Išplėskite savo portfelį užsienyje, atlikdami pavedimus į daugiau nei 190 šalių ir 130 valiutų.

Palyginkite kainas ir paverskite santaupas investicijomis

Nesvarbu, ar investuojate į užsienio akcijas, nekilnojamąjį turtą, ar į intriguojantį startuolį, mūsų konkurencingos palūkanų normos ir maži mokesčiai užtikrina, kad didesnė jūsų pinigų dalis būtų skirta jūsų investicijoms.

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Turite klausimų apie didelių sumų pervedimą, siekiant padidinti savo investicinį portfelį? Mūsų komanda pasiruošusi padėti jums sėkmingai įveikti perkėlimo procesą. Susisiekite su mūsų pervedimų ekspertais šiandien telefonu, tiesioginiu pokalbiu arba el. paštu.

Patirkite Xe pranašumą

Bankus lenkiančios palūkanų normos

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatykite skirtumą.

Maži arba nuliniai mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius, kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

Žaibiškai greiti pervedimai

Mes užtikriname greitą ir paprastą pinigų siuntimą į užsienį. 90 % pervedimų atliekami per kelias minutes, todėl jūsų pinigai pasiekia gavėją tada, kai jums jų reikia.

30+ metų meistriškumo

Mūsų reputacija kuriama remiantis pasitikėjimu. Daugiau nei 280 mln. žmonių kasdien pasikliauja mūsų saugiomis paslaugomis, kad apdorotų tūkstančius operacijų visame pasaulyje.

Stebėjimas realiuoju laiku

Naudodamiesi mūsų realiuoju laiku veikiančia pervedimų stebėjimo sistema, visada būsite informuoti apie vykstančius procesus. Pasiekite realiojo laiko atnaujinimus bet kuriuo metu tiesiai iš savo paskyros.

Pasikartojantys mokėjimai

Norite nustatyti periodinius mokėjimus už tokius dalykus kaip mokesčiai, sąskaitos, investicijos ar hipoteka? „Xe“ leidžia lengvai nustatyti pasikartojančius mokėjimus.

Palyginkite mus su savo banku

„Xe“ nuolat siūlo bankus lenkiančius valiutos kursus, kad galėtumėte turėti daugiau pinigų kišenėje. Išankstiniais kainodaros nurodymais ir be jokių netikėtų mokesčių mes pranokstame tradicinius bankus.

Perkelkite daugiau naudodami didesnius siuntimo limitus

Mes siūlome didesnius pervedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite išsiųsti daugiau pinigų. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

Norėdami suplanuoti pervedimą, naudokite mūsų valiutų diagramas

„Xe“ interaktyvūs valiutų grafikai yra galingas įrankis istorinėms tendencijoms analizuoti, padedantis priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus. Net ir menkiausias valiutų kursų skirtumas gali turėti didelės įtakos turto vertei.

Norite investuoti į...

Nekilnojamasis turtas užsienyje?

Plėskite savo nekilnojamojo turto investicijas tarptautiniu mastu su „Xe“. Mūsų konkurencingi valiutos kursai ir greiti, saugūs pervedimai padeda Jums pasinaudoti nekilnojamojo turto galimybėmis visame pasaulyje.

Akcijos užsienyje?

Diversifikuokite savo akcijų portfelį užsienyje su Xe. Mūsų realiuoju laiku teikiami valiutų duomenys ir sklandus pervedimų procesas padeda jums pasinaudoti galimybėmis užsienio rinkose.

Plečiate pasiekiamumą?

Išplėskite savo įmonės pasiekiamumą su „Xe“. Mūsų specializuotos įmonių paslaugos ir didmeninių pavedimų galimybės supaprastina pasaulinių finansinių operacijų valdymą, leisdamos jums sutelkti dėmesį į savo verslo augimą.

Perveskite pinigus investuoti užsienyje su Xe

Sukurti paskyrą

Tai trunka vos kelias minutes. Mums tereikia jūsų el. pašto adreso ir šiek tiek papildomos informacijos.

Momentinė citata

Gaukite tiesioginį banko pakeitimo kursą pasirinkta valiuta.

Siųsti pinigus

Pridėkite visą reikiamą informaciją ir nustatykite perkėlimą. Kai gausime lėšų, pasirūpinsime likusia dalimi.

Stebėkite savo pervedimą

Sekite savo pervedimą kiekviename žingsnyje. Įjunkite pranešimus, kad gautumėte atnaujinimus apie savo perkėlimą.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Sužinokite, ką dar Xe gali jums padaryti

Smalsu sužinoti apie mūsų patirties aprėptį? Mūsų klientai mumis pasitiki viskuo – nuo kasdienių pervedimų iki didelių sandorių. Peržiūrėkite mūsų populiariausias perkėlimo parinktis.

Didelių pinigų pervedimų DUK