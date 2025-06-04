AsmeninisVerslas
Tarptautiniai pinigų pervedimai ir pasaulinės valiutų konvertacijos

Daugiau nei 30 metų pirmaujanti pasaulyje valiutų konvertavimo ir pinigų pervedimų srityje

Saugūs dideli pervedimai

Verslo sprendimai

„Xe money“ programėlė

Pasauliniai valiutų konvertavimai

1$
usd
USD - JAV Doleris
eur
EUR - Euras

Norite atlikti didelius pervedimus?

Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurentai

Užsisakyti pokalbį

Siųskite pinigus internetu

Tarptautiniai pinigų pervedimai – paprastai

„Xe“ užtikriname greitą, saugų ir patogų pinigų siuntimą. Vos keliais paspaudimais galite siųsti pinigus į daugiau nei 190 šalių visame pasaulyje. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie kasdien pasitiki mumis, sprendžiant pinigų pervedimo problemas.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Tiesioginiai valiutų kursai

Palyginkite daugiau nei 100 valiutų realiuoju laiku ir raskite tinkamą laiką lėšų pervedimui

Suma
Diagrama (24 val.)
1
Pridėti valiutą

Kaip siųsti pinigus internetu naudojantis Xe

  1. 1

    Registruokitės nemokamai

    Tai užtruks tik kelias minutes – tereikia el. pašto adreso ir esate pasiruošę pradėti!

  2. 2

    Gaukite kainos pasiūlymą

    Pasirinkite paskirties šalį, siuntimo ir gavėjo valiutą bei siuntimo sumą, kad sugeneruotumėte kainos pasiūlymą.

  3. 3

    Pridėkite gavėją

    Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (reikės tokios informacijos kaip jo vardas, pavardė ir adresas).

  4. 4

    Patvirtinkite savo tapatybę

    Kai kuriems pavedimams mums gali prireikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir užtikrintume jūsų pinigų saugumą.

  5. 5

    Patvirtinkite citatą

    Patvirtinkite ir finansuokite savo pavedimą banko sąskaita, kreditine arba debeto kortele ir viskas!

  6. 6

    Stebėkite savo pervedimą

    Pažiūrėkite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite tiesioginį pokalbį, palaikymą telefonu ir el. paštu.

Tvarkykite savo valiutas kelyje naudodami „Xe“ programėlę

Jame yra viskas, ko reikia tarptautiniams pinigų pervedimams – paprasta, saugu ir maži mokesčiai, pradedant nuo 0 USD.
Xe valiutos įrankiai

FX įžvalgos, išplėstiniai indikatoriai, tiesioginiai naujienų srautai ir pritaikomi ataskaitų skydeliai

Tarptautiniai pervedimai

Siųskite pinigus į 190 šalių 130 valiutų. Mėgaukitės lanksčiais pinigų siuntimo ir gavimo būdais.
Įspėjimai apie tarifus

Nustatykite nemokamus kurso įspėjimus bet kuriai valiutų porai. Informuosime jus apie pageidaujamą kainą.
Istoriniai valiutų kursai

Analizuokite bet kurios valiutos kurso tendencijas per kelias dienas, savaites, mėnesius ar metus. Gaukite automatinį valiutos srautą per „Xe Currency Data API“.
IBAN skaičiuoklė

Suraskite ir patikrinkite savo IBAN (tarptautinį banko sąskaitos numerį), kad įsitikintumėte, jog jūsų pavedimas yra išsiųstas į teisingą vietą.
Valiutos atnaujinimai el. paštu

Gaukite kasdienę rinkų, valiutų kursų ir naujienų analizę tiesiai į savo el. pašto dėžutę.
Xe valiutos duomenų API

Siūlome komercinio lygio valiutų keitimo kursus daugiau nei 3000 įmonių visame pasaulyje

Patikimiausias pasaulyje valiutų duomenų šaltinis

Mūsų valiutų kursų API siūlo tikslius ir patikimus duomenis realiuoju laiku šimtams valiutų. „Xe“ nuosavi tarifai gaunami tiesiogiai iš finansinių duomenų teikėjų ir patikimų bankų.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Xe verslui

Išbandykite mūsų atnaujintą verslo platformą, kuri leidžia paprastai laikyti, tvarkyti ir siųsti pinigus į užsienį – visa tai iš vienos sąskaitos.

Pasauliniai mokėjimai

Siųskite greitus ir patikimus verslo mokėjimus visame pasaulyje. Atlikite vienkartinius arba masinius mokėjimus į daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 145 valiutomis.

Daugiavaliutės sąskaitos

Turėkite ir valdykite kelių valiutų sąskaitas be jokių registracijos ar mėnesinių mokesčių. Konvertuokite, kai kursai jums tinka, ir siųskite mokėjimus akimirksniu.

Valiutų kursų rizikos valdymas

Užfiksuokite valiutos kursus arba nustatykite limitus, kad jūsų verslas išliktų stabilus net ir kintant rinkoms.

Integracijos ir automatizavimas

Prijunkite „Xe“ prie savo ERP arba apskaitos sistemos arba integruokite tiesiogiai su mūsų API, kad automatizuotumėte mokėjimus, ataskaitų teikimą ir atnaujinimus.

Pinigų siuntimo vietos

Jungiant pasaulį

