Tarptautiniai pinigų pervedimai ir pasaulinės valiutų konvertacijos

„Xe“ užtikriname greitą, saugų ir patogų pinigų siuntimą. Vos keliais paspaudimais galite siųsti pinigus į daugiau nei 190 šalių visame pasaulyje. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie kasdien pasitiki mumis, sprendžiant pinigų pervedimo problemas.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Tiesioginiai valiutų kursai
Palyginkite daugiau nei 100 valiutų realiuoju laiku ir raskite tinkamą laiką lėšų pervedimui
Kaip siųsti pinigus internetu naudojantis Xe
- 1
Registruokitės nemokamai
Tai užtruks tik kelias minutes – tereikia el. pašto adreso ir esate pasiruošę pradėti!
- 2
Gaukite kainos pasiūlymą
Pasirinkite paskirties šalį, siuntimo ir gavėjo valiutą bei siuntimo sumą, kad sugeneruotumėte kainos pasiūlymą.
- 3
Pridėkite gavėją
Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (reikės tokios informacijos kaip jo vardas, pavardė ir adresas).
- 4
Patvirtinkite savo tapatybę
Kai kuriems pavedimams mums gali prireikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir užtikrintume jūsų pinigų saugumą.
- 5
Patvirtinkite citatą
Patvirtinkite ir finansuokite savo pavedimą banko sąskaita, kreditine arba debeto kortele ir viskas!
- 6
Stebėkite savo pervedimą
Pažiūrėkite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite tiesioginį pokalbį, palaikymą telefonu ir el. paštu.
Tvarkykite savo valiutas kelyje naudodami „Xe“ programėlę
Xe valiutos įrankiai
FX įžvalgos, išplėstiniai indikatoriai, tiesioginiai naujienų srautai ir pritaikomi ataskaitų skydeliai
Tarptautiniai pervedimai
Įspėjimai apie tarifus
Istoriniai valiutų kursai
IBAN skaičiuoklė
Valiutos atnaujinimai el. paštu
Xe valiutos duomenų API
Siūlome komercinio lygio valiutų keitimo kursus daugiau nei 3000 įmonių visame pasaulyje
Patikimiausias pasaulyje valiutų duomenų šaltinis
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Xe verslui
Išbandykite mūsų atnaujintą verslo platformą, kuri leidžia paprastai laikyti, tvarkyti ir siųsti pinigus į užsienį – visa tai iš vienos sąskaitos.
Pasauliniai mokėjimai
Siųskite greitus ir patikimus verslo mokėjimus visame pasaulyje. Atlikite vienkartinius arba masinius mokėjimus į daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 145 valiutomis.
Daugiavaliutės sąskaitos
Turėkite ir valdykite kelių valiutų sąskaitas be jokių registracijos ar mėnesinių mokesčių. Konvertuokite, kai kursai jums tinka, ir siųskite mokėjimus akimirksniu.
Valiutų kursų rizikos valdymas
Užfiksuokite valiutos kursus arba nustatykite limitus, kad jūsų verslas išliktų stabilus net ir kintant rinkoms.
Integracijos ir automatizavimas
Prijunkite „Xe“ prie savo ERP arba apskaitos sistemos arba integruokite tiesiogiai su mūsų API, kad automatizuotumėte mokėjimus, ataskaitų teikimą ir atnaujinimus.
