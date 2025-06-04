Dedicated expert support

Pagalba, pritaikyta jūsų unikaliems poreikiams
Norite užsisakyti pervedimą arba reikia pagalbos dėl savo paskyros? Mūsų atsidavusi ekspertų komanda pasiruošusi suteikti jums reikiamą pagalbą.
Paramos rūšys
Perkėlimo palaikymas
Reikia pagalbos užsakant pervežimą arba užstrigote proceso etape? Mūsų klientų aptarnavimo komanda pasiruošusi jums padėti ir užtikrinti, kad jūsų operacijos kaskart būtų tvarkomos efektyviai.
Paskyros palaikymas
Mūsų pagalbos komanda pasiruošusi padėti išspręsti visas su paskyra susijusias problemas. Suprantame, kaip tai gali erzinti, todėl esame pasiryžę užtikrinti, kad jūsų „Xe“ patirtis būtų sklandi ir be streso.
Pagalbos centras
„Xe“ pagalbos centre pateikiami greiti atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus – nuo prisijungimo pagalbos iki saugumo ir atnaujinimų, todėl lengva rasti sprendimus ir efektyviai valdyti paskyrą.
Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą
Kalbant apie tarptautinius pinigų pervedimus, suprantame, kad kartais jums reikia papildomos pagalbos. Nesvarbu, ar atliekate įprastą pavedimą, ar tvarkote didesnę operaciją, mūsų atsidavusių ekspertų komanda pasiruošusi jums padėti kiekviename žingsnyje.
Gaukite asmeninę pagalbą dideliems pinigų pervedimams
Pervedant dideles sumas tarptautiniu mastu, jums reikia ne tik puikaus kurso – jums reikia didesnių siuntimo limitų, asmeninio palaikymo ir saugių pervedimų. Mūsų klientų aptarnavimo komanda pasiruošusi užtikrinti, kad jūsų operacija būtų atlikta sklandžiai ir kad gautumėte kuo daugiau naudos iš savo pinigų.
Susisiekite su mūsų komanda dėl pagalbos...
Pinigų siuntimas
Reikia pagalbos atliekant pirmąjį pervedimą? Mielai padėsime užtikrinti, kad jūsų pinigai atvyktų saugiai, greitai ir laiku.
Paskyros kūrimas
Paskyros nustatymas yra paprastas. Jei jums reikia pagalbos, mūsų atsidavusi komanda pasiruošusi užtikrinti sklandų procesą.
Lėšų pervedimai
Nesate tikri, kaip sumokėti? Mūsų komanda gali paaiškinti jums mokėjimo būdus, kad pervedimas būtų be streso.
Pervedimų limitai
Nurodysime, kiek galite siųsti vienu pavedimu, atsižvelgdami į jūsų valiutą ir vietą.
Gaukite puikias kainas
Didžiuojamės savo bankams neprilygstamomis palūkanų normomis. Leiskite mums paaiškinti, kaip galite gauti didžiausią vertę už savo pinigus.
Mokymasis apie saugumą
Nerimaujate dėl saugumo? Mūsų komanda pasiruošusi paaiškinti apie mūsų pažangias apsaugos ir saugumo priemones.
Pasiruošę aptarti savo perkėlimą?
Mūsų palaikymo komanda pasiruošusi užtikrinti sklandžią jūsų patirtį – nuo atsakymų į jūsų klausimus iki pagalbos kiekviename žingsnyje. Užmegzkime ryšį.
Bendraukite su mūsų komanda daugiau nei 100 kalbų
Norėdami greitai gauti pagalbos, susisiekite su mūsų pagalbos komanda tiesioginio pokalbio metu. Nesvarbu, ar jums reikia pagalbos iš naujo nustatant slaptažodį, atnaujinant asmeninę informaciją ar naršant paskyros nustatymus, mes suteikiame jums reikiamą pagalbą.
Apsilankykite mūsų pagalbos centre ir mokykitės savo tempu
Mūsų pagalbos centre rasite viską, ko reikia norint valdyti „Xe“ sąskaitą ir pervesti pinigus. Nuo trikčių šalinimo iki pervedimų nustatymo – rasite naudingų DUK ir vadovų. Dauguma atsakymų pasiekiami vos vienu spustelėjimu, bet jei reikia daugiau pagalbos, mūsų palaikymo komanda taip pat pasiruošusi padėti.
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Keletas veiksnių gali trukdyti užbaigti perkėlimą:
Nepakanka lėšų: Įsitikinkite, kad jūsų sąskaitoje yra pakankamai lėšų pervedimo sumai ir visiems susijusiems mokesčiams padengti.
Neteisingi gavėjo duomenys: patikrinkite, ar gavėjo informacija, pvz., banko sąskaitos numeris ir SWIFT / BIC kodas, yra tiksli.
Atitiktis reglamentams: pervedimai gali būti sustabdyti dėl finansų įstaigų ar vyriausybių nustatytų atitikties patikrinimų arba apribojimų.
Techninės problemos: retkarčiais pasitaikančios sistemos klaidos gali sutrikdyti perdavimo procesą.
Jei nepavyko atlikti pavedimo, susisiekite su „Xe“ klientų aptarnavimo komanda.
Norėdami gauti tarptautinį pinigų pervedimą:
Pateikite savo banko duomenis: pasidalykite su siuntėju savo banko sąskaitos numeriu, SWIFT/BIC kodu ir kita reikiama informacija.
Patvirtinkite pervedimo duomenis: Įsitikinkite, kad siuntėjas turi tikslią informaciją, kad išvengtumėte vėlavimų.
Palaukite įmokos: Kai tik bus inicijuotas pavedimas, lėšos bus įskaitytos į jūsų sąskaitą. Paprastai tai trunka nuo 1 iki 3 darbo dienų, priklausomai nuo valiutų ir šalių.
Jei kyla prisijungimo problemų:
Patikrinkite prisijungimo duomenis: Įsitikinkite, kad įvedate teisingą vartotojo vardą ir slaptažodį.
Atkurti slaptažodį: Jei pamiršote slaptažodį, galite jį atkurti naudodami prisijungimo puslapyje esančią parinktį „Pamiršote slaptažodį“.
Išvalyti naršyklės talpyklą: kartais prisijungimo problemas galima išspręsti išvalius naršyklės talpyklą.
Susisiekite su palaikymo tarnyba: jei problemos išlieka, kreipkitės pagalbos į „Xe“ klientų aptarnavimo komandą.
Norėdami sekti savo pervedimą:
Naudokite „Xe“ programėlę arba svetainę: prisijunkite prie savo paskyros ir eikite į skyrių „Veikla“ arba „Pervedimai“, kad peržiūrėtumėte savo pervedimo būseną.
Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba: jei reikia papildomos pagalbos, susisiekite su „Xe“ klientų aptarnavimo komanda.
Pervedimai gali būti atšaukti dėl:
Siuntėjo užklausa: Siuntėjas galėjo inicijuoti atšaukimą.
Atitikties problemos: dėl reguliavimo reikalavimų arba saugumo problemų užsakymai gali būti atšaukti.
Techninės klaidos: Sistemos trikdžiai kartais gali lemti atšaukimus.
Dėl konkrečios informacijos apie atšauktą pavedimą kreipkitės į „Xe“ klientų aptarnavimo komandą.
Norėdami nustatyti pirmąjį pavedimą:
Sukurkite paskyrą: užsiregistruokite „Xe“ svetainėje arba programėlėje.
Patvirtinkite savo tapatybę: atlikite visus būtinus patvirtinimo veiksmus pagal Xe reikalavimus.
Įveskite pavedimo duomenis: Pateikite gavėjo informaciją ir norimą pervesti sumą.
Pasirinkite mokėjimo būdą: Pasirinkite pageidaujamą mokėjimo būdą.
Patvirtinti perkėlimą: Peržiūrėkite visą informaciją ir patvirtinkite perkėlimą.