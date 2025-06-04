Dedicated support tailored to your needs

Pagalba, pritaikyta jūsų unikaliems poreikiams

Norite užsisakyti pervedimą arba reikia pagalbos dėl savo paskyros? Mūsų atsidavusi ekspertų komanda pasiruošusi suteikti jums reikiamą pagalbą.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779

Paramos rūšys

Transfer Support

Perkėlimo palaikymas

Reikia pagalbos užsakant pervežimą arba užstrigote proceso etape? Mūsų klientų aptarnavimo komanda pasiruošusi jums padėti ir užtikrinti, kad jūsų operacijos kaskart būtų tvarkomos efektyviai.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
Account Support

Paskyros palaikymas

Mūsų pagalbos komanda pasiruošusi padėti išspręsti visas su paskyra susijusias problemas. Suprantame, kaip tai gali erzinti, todėl esame pasiryžę užtikrinti, kad jūsų „Xe“ patirtis būtų sklandi ir be streso.

Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba
Help Centre

Pagalbos centras

„Xe“ pagalbos centre pateikiami greiti atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus – nuo prisijungimo pagalbos iki saugumo ir atnaujinimų, todėl lengva rasti sprendimus ir efektyviai valdyti paskyrą.

Apsilankykite pagalbos centre
Dedicated expert support

Ekspertų teikiama pagalba pervedimų srityje visą parą

Kalbant apie tarptautinius pinigų pervedimus, suprantame, kad kartais jums reikia papildomos pagalbos. Nesvarbu, ar atliekate įprastą pavedimą, ar tvarkote didesnę operaciją, mūsų atsidavusių ekspertų komanda pasiruošusi jums padėti kiekviename žingsnyje.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
Get personalized support for large money transfers

Gaukite asmeninę pagalbą dideliems pinigų pervedimams

Pervedant dideles sumas tarptautiniu mastu, jums reikia ne tik puikaus kurso – jums reikia didesnių siuntimo limitų, asmeninio palaikymo ir saugių pervedimų. Mūsų klientų aptarnavimo komanda pasiruošusi užtikrinti, kad jūsų operacija būtų atlikta sklandžiai ir kad gautumėte kuo daugiau naudos iš savo pinigų.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779

Susisiekite su mūsų komanda dėl pagalbos...

Sending money

Pinigų siuntimas

Reikia pagalbos atliekant pirmąjį pervedimą? Mielai padėsime užtikrinti, kad jūsų pinigai atvyktų saugiai, greitai ir laiku.

Creating an account

Paskyros kūrimas

Paskyros nustatymas yra paprastas. Jei jums reikia pagalbos, mūsų atsidavusi komanda pasiruošusi užtikrinti sklandų procesą.

Funding transfers

Lėšų pervedimai

Nesate tikri, kaip sumokėti? Mūsų komanda gali paaiškinti jums mokėjimo būdus, kad pervedimas būtų be streso.

Sending limits

Pervedimų limitai

Nurodysime, kiek galite siųsti vienu pavedimu, atsižvelgdami į jūsų valiutą ir vietą.

Competitive rates

Gaukite puikias kainas

Didžiuojamės savo bankams neprilygstamomis palūkanų normomis. Leiskite mums paaiškinti, kaip galite gauti didžiausią vertę už savo pinigus.

Secure transfers

Mokymasis apie saugumą

Nerimaujate dėl saugumo? Mūsų komanda pasiruošusi paaiškinti apie mūsų pažangias apsaugos ir saugumo priemones.

Pasiruošę aptarti savo perkėlimą?

Mūsų palaikymo komanda pasiruošusi užtikrinti sklandžią jūsų patirtį – nuo atsakymų į jūsų klausimus iki pagalbos kiekviename žingsnyje. Užmegzkime ryšį.

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
Chat with our team in over 100 languages

Bendraukite su mūsų komanda daugiau nei 100 kalbų

Norėdami greitai gauti pagalbos, susisiekite su mūsų pagalbos komanda tiesioginio pokalbio metu. Nesvarbu, ar jums reikia pagalbos iš naujo nustatant slaptažodį, atnaujinant asmeninę informaciją ar naršant paskyros nustatymus, mes suteikiame jums reikiamą pagalbą.

Susisiekite su mumis Pagalbos centras
Want to find the answers yourself?

Apsilankykite mūsų pagalbos centre ir mokykitės savo tempu

Mūsų pagalbos centre rasite viską, ko reikia norint valdyti „Xe“ sąskaitą ir pervesti pinigus. Nuo trikčių šalinimo iki pervedimų nustatymo – rasite naudingų DUK ir vadovų. Dauguma atsakymų pasiekiami vos vienu spustelėjimu, bet jei reikia daugiau pagalbos, mūsų palaikymo komanda taip pat pasiruošusi padėti.

Apsilankykite pagalbos centre

Dažnai užduodami klausimai (DUK)